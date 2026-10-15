Pažadėjo išsaugoti skulptūrą

Klaipėdiečių smalsumas, koks prekybos centras atsiras vietoje pastato vaiduoklio, ilgą laiką nebuvo patenkintas.
Bendrovės „Eriadas“ administratorė Agata Chmieliauskienė į dienraščio „Klaipėda“ klausimą atsakė: „Šiuo metu jokių sprendimų dėl šios vietos ateities nesame priėmę ir neturime konkretaus teritorijos vystymo projekto ar planų. Buvusio kino teatro „Jūratė ir Kastytis“ pastatą nusprendėme nugriauti dėl saugumo. Ilgą laiką nenaudojamas pastatas traukė nuotykių ieškotojus, pašalinius asmenis, kurie įvairiais būdais patekdavo į vidų, ant pastato stogo. Tai kėlė grėsmę žmonių saugumui, be to, būta ir šalia stovėjusių automobilių apgadinimo atvejų, tvoros suniokojimo ir apsaugos įrangos vagysčių. Nugriovę apleistą pastatą, šias rizikas pašalinsime.“
Susirūpinimą dėl G. Jonkaus skulptūros „Žemė ir vanduo“ bendrovės atstovė atrėmė patikindama, kad meno kūrinys bus saugiai išmontuotas ir perkeltas saugoti, kol paaiškės tolesni vietos vystymo planai.
„Mūsų tikslas yra išsaugoti kūrinį tokį, koks jis yra. Tokia praktika nėra nauja – Lietuvoje turime pavyzdį, kaip, vystant buvusio restorano „Žirmūnai“ Vilniuje teritoriją, joje buvo išsaugota Kazio Kisielio skulptūra „Saulės džiaugsmas“, – teigė A. Chmieliauskienė.
Ji patikino, kad, nepaisant skulptūros masto, ją saugiai išmontuoti ir perkelti saugoti bendrovė turi visas reikalingas technines galimybes.
Pasak bendrovės atstovės, labiau rizikuota meno kūrinį sugadinti griaunant statinį, nes skulptūra yra visai šalia ir galėjo būti netyčia apgadinta.
Be to, baimintasi palikti meno kūrinį tuščioje teritorijoje, kur jis būtų neapsaugotas nuo vandalų.
„Griovimo darbų metu skulptoriaus G. Jonkaus skulptūra bus saugiai išmontuota ir perkelta saugoti, kol paaiškės tolesni vietos vystymo planai. Su skulptūros autoriumi susisiekėme. Gerbiame jo kūrybą. Todėl, kai bus rengiamas šios vietos vystymo projektas, dėl skulptūros pritaikymo planuojame su autoriumi tartis ir derinti sprendimus“, – patikino bendrovės „Eriadas“ Vilniaus regiono administratorė.
Vakar G. Jonkus kartu su darbų vadovu apžiūrėjo skulptūrą. Skulptoriaus manymu, kūriniui saugiausia jo nejudinti.
Panašu, kad jau šiandien darbininkai bandys išmontuoti kūrinį ir paguldyti jį ant žemės.
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