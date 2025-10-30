Perspėjimas klaipėdiečiams: kelyje į kapines – duobės

Kadangi kapinių lankymo dienomis eismas į Lėbartų kapines bus organizuojamas viena kryptimi, miestiečiai perspėjami rinktis tam tikrus maršrutus.
Tradiciškai į Lėbartus vykstantys nuosavais automobiliais būna nukreipiami vykti ne per Rimkų sankryžą, o per Jakus.
Taip siekiama sudaryti galimybę sklandžiau Lėbartų keliu judėti autobusams.
Todėl uostamiesčio gyventojai nukreipiami per Jakų žiedinę sankryžą, toliau siūloma sukti į kelią Jakai–Dovilai.
Anksčiau eismas buvo nukreipiamas žvyrkeliu, į kurį sukama prieš pat Dovilų miestelį.
Tačiau Dovilų seniūnija perspėjo, kad dėl didelių liūčių žvyrkelių būklė yra labai prastos būklės.
„Perspėjame gyventojus, kad dėl nuolatinio lietaus žvyrkelis per Lėbartų kaimą, link Lėbartų kapinių, yra blogos būklės. Prognozės rodo, kad lietus ir toliau nesiliaus. Siūlome miestiečiams važiuoti asfaltuotu keliu, nors taip bus toliau“, – patikino Dovilų seniūnė Nijolė Ilginienė.
Kai žvyrkeliai yra tiek įmirkę, jų negalima greideriuoti. Sunkioji technika tokiu atveju tik dar labiau sugadintų žvyruotą dangą.
„Geriau žmonėms nuo Jakų važiuoti iki pat Dovilų, miestelio centre sukti į dešinę ir važiuoti Kisinių link. Už jų reikia sukti dešinėn ir asfaltu pasiekti Lėbartų kapines. Žvyrkeliu nedraudžiama važiuoti, tačiau po tokio srauto automobilių iš to kelio nieko neliks. O žmonės paskui piktinsis, kad mašinas laužo, kad keliai prasti“, – pastebėjo N. Ilginienė.
Vakarų Lietuvoje per kelias dienas kai kur iškrito pusantro mėnesio lietaus normos, Kretingos rajonas sulaukė dviejų mėnesių normos.
Autobusų eismas organizuojamas įprastais maršrutais, į kapines vyks daugiau autobusų, todėl raginama naudotis jų paslaugomis.
