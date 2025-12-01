Po audros – pasipiktinimas Lėbartų kapinėse

Klaipėdiečiai Lėbartų kapinėse lankėsi sekmadienį. Šalia artimųjų kapų rado vėjo nublokštas pušų šakas, kelios gulėjo ir pėsčiųjų take.
„Tokia šaka ir užmušti galėjo. Seni žmonės juk dažniausiai lanko kapines. Tai – akivaizdus kapinių prižiūrėtojų neūkiškumas. Ar sunku nugenėti sausas šakas, kurios kelia pavojų žmonių sveikatai ir turtui? Tai gerai, kad ta šaka nukrito ne ant mūsų, o šalia“, – piktinosi klaipėdietis.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus specialistas Raimondas Kazlauskas priminė, kad Lėbartų kapinės apima 60 hektarų plotą.
„Kiekvienos šakos nesužiūrėsi. Tačiau medžiai tikrai genimi. Būna, kad žmonės prašo šalinti tam tikrus medžius, nes jie kelia grėsmę kapavietėms. Sudaromi sąrašai, tada reikia gauti leidimus medžių kirtimui. Skelbiamas konkursas, rangovas darbus gali vykdyti tik iki kovo 15 dienos. Tačiau gal ne per tokią audrą?“ – situaciją paaiškino R. Kazlauskas.
Specialistas patikino, kad nežinančiajam gali atrodyti, kad pušų genėjimas nesudėtingas darbas.
„O jei pušys auga tarp kapaviečių? Kaip jas pasiekti? Kai kur net bokštelis negali privažiuoti. Reikia samdyti aukštalipius. O kas nors domėjosi, kiek jų paslaugos kainuoja? Visa tai – iš mokesčių mokėtojų pinigų“, – tvirtino R. Kazlauskas.
Po audrų kapinių teritorija visada yra apžiūrima.
„Dabar situacija tikrai nėra tokia tragiška, kaip bandoma nupiešti. Tai – nuolatinis procesas. Sausų šakų nuolat atsiranda. Reikėtų paaiškinti gyventojams, jei užsimotume iškirsti visus medžius kapinėse, kiltų neįsivaizduojamas pasipiktinimas“, – kalbėjo R. Kazlauskas.
Taip pat specialistas paragino gyventojus per dideles audras verčiau atsisakyti kelionių į kapines.
„Per tokią audrą joks rangovas medžių negenės. Dabar žalos niekam nepadaryta. O nurimus orams, kai kapinės bus mažiau lankomos, bus organizuojami darbai genėjimui“, – tikino specialistas.
Šį savaitgalį siautusi audra žalos pridarė tik Rusnės kapinėse. Ten vėjas nulaužė didžiulį medį, kuris išvertė kapinių tvorą.
