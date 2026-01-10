Anglijoje audra „Goretti“ nusinešė žmogaus gyvybę

Šią savaitę dėl itin prastų oro sąlygų visoje Europoje žuvo apie 15 žmonių, kilo susisiekimo chaosas, buvo atšauktos pamokos, o šimtai tūkstančių žmonių liko be elektros, lauke spaudžiant minusinei temperatūrai.
„Goretti“ ketvirtadienio vakarą ir penktadienio naktį praūžė per pietvakarių Kornvalį ir Velso dalis, vėjo gūsiams siekiant 44 metrus per sekundę. Pranešama, kad vėjas vertė medžius ir paliko dešimtis tūkstančių namų be elektros.
50-metis vyras buvo rastas negyvas karavane.
Jungtinės Karalystės (JK) policija nurodė, kad penktadienį Kornvalyje, Helstono mieste, buvo rastas negyvas vyras, ant kurio gyvenamojo vagonėlio užkrito medis.
„Deja, 50-metis vyras buvo rastas negyvas karavane“, – teigiama Devono ir Kornvalio policijos pranešime.
JK nacionalinė meteorologijos tarnyba „Met Office“ nurodė, kad didžiojoje šalies dalyje vis dar išlieka sudėtingos sąlygos dėl sniego ir ledo, perspėdama apie galimus sutrikimus Škotijoje ir Šiaurės Anglijoje.
Dėl gausaus sniego ir vėliau kilusios audros Škotijoje didžiąją pirmosios savaitės po žiemos atostogų dalį buvo uždaryta apie 250 mokyklų.
Šalies elektros perdavimo tinklą valdanti bendrovė „National Grid“ pranešė, kad savaitgalio pradžioje pietvakarių ir Vidurio Anglijoje elektros neturėjo apie 28 tūkst. namų ūkių.
„Goretti“ taip pat praūžė ir kitose Šiaurės Europos dalyse, o šeštadienio rytą Prancūzijoje vis dar be elektros buvo beveik 100 tūkst. namų.
Geležinkelių operatorius „Deutsche Bahn“ skelbia, kad Vokietijos šiaurėje šeštadienį pamažu atnaujinamas tolimojo susisiekimo geležinkelio eismas, kuris penktadienį dėl audros buvo visiškai sustabdytas.
Kai kurie reisai vis dar nebus atkurti, ypač jungiantys Hamburgą su Kopenhaga, Amsterdamu ir Hanoveriu, tačiau tikimasi, kad eismas bus visiškai atnaujintas per dieną.
