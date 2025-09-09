 Pietinėje Klaipėdos uosto dalyje vystoma infrastruktūra vėjo jėgainių pramonei

Pietinėje Klaipėdos uosto dalyje vykdomi svarbaus projekto, susijusio su Lietuvos planais jūroje kurti vėjo jėgainių parką, darbai. Buvusioje Tarptautinėje jūrų perkėloje šiuo metu įrengiami įlaidai.

„Klaipėdos uostas siekia koja kojon žengti su Lietuvos planais Baltijos jūroje vystyti vėjo jėgainių parką. Ketiname tapti svarbia šio projekto atrama – rengiame teritorijas, kur galėtų būti surenkami, kraunami, sandėliuojami jėgainių komponentai. Šiuo metu Klaipėdos uosto pietinėje dalyje, buvusioje Tarptautinėje jūrų perkėloje, UAB „Tilsta“ atlieka pirmuosius infrastruktūros įrengimo darbus“, – sakė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

Prieš pradedant vystyti projektą, buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas, kurio išvadose numatyta įlaidų įrengimo darbų trukmė – nuo 7 iki 22 val. Rangovas yra įpareigotas darbus vykdyti tik leidžiamu laiku, o triukšmas negali viršyti nustatytų leistinų normų. Prasidėję įlaidų įrengimo darbai yra pirmieji realūs darbai įrengiant šią infrastruktūrą.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Klasco“ dar 2022 m. gegužę pasirašė investicinę sutartį, pagal kurią jau vystoma uosto infrastruktūra, reikalinga planuojamai šalies jūrinių vėjo elektrinių plėtrai.

Klaipėdos uoste projektą ketinama baigti iki 2026 m. pabaigos.

Planuojama, jog iki 2035 m. Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūros dalyje ties Palanga pradėsiantys veikti du maždaug 1,4 GW galios jūrinio vėjo parkai pagamins iki 6 TWh žaliosios elektros energijos per metus, o tai, anot Energetikos ministerijos, užtikrintų iki pusės dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio.

Pirmasis 700 MW galios jūrinio vėjo elektrinių parko konkursas buvo paskelbtas 2023 m. kovą. Jo laimėtoju pripažinti jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys juridiniai asmenys: UAB „Ignitis renewables“ ir OW OFFSHORE, S.L.

Lietuvos nacionalinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) yra atnaujinusi antrąjį konkursą dėl 700 MW jūros vėjo jėgainių parko.

