Pirmosios Melnragės paplūdimyje – akivaizdus trejų metų įdirbis

Gilinant uosto laivybos kanalą, iškastas gruntas buvo plukdomas ne gilyn į jūrą, bet naudotas paplūdimiams papildyti – smėlį žemsiurbė išpurškė arčiau kranto.
Anot Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus Algio Latako, viso to tikslas yra ne tik užtikrinti saugią laivybą, tobulinti uosto infrastruktūrą, bet ir kurti pridėtinę vertę miestui bei aplinkai.
Dar šiemet ketinama pradėti smėliu pildyti Antrosios Melnragės–Girulių paplūdimius.
Iš viso per kiek daugiau nei du dešimtmečius, kaip teigia Uosto direkcija, ji savo lėšomis paplūdimius jau pamaitino 12 kartų.
Nuo 2001 iki 2024 m. išpilta beveik 1,6 mln. kubinių metrų smėlio, o tai atitinka daugiau nei 630 olimpinių baseinų.
Paskutinį kartą paplūdimiai smėliu buvo pildomi pernai.
Balandžio–gegužės mėnesiais vykdant Klaipėdos uosto išorinio laivybos kanalo sąnašų valymo darbus, jūrinės kilmės smėlis buvo panaudotas paplūdimiams papildyti Antrosios Melnragės–Girulių kranto ruože.
Vykdant darbus, į jūrą greta kranto išpilta beveik 187 tūkst. kubinių metrų švaraus smėlio.
Tai yra vienas gausiausių papildymų nuo 2001-ųjų.
Vienais reikšmingiausių galima laikyti 2022-ųjų vasarą atliktus paplūdimių pildymo smėliu darbus.
Tuomet dalis smėlio panaudota povandeniniam pylimui ties Pirmąja Melnrage suformuoti.
Darbų metu buvo nugramzdinta apie 180 tūkst. kubinių metrų smėlio.
Į vandenį pilant smėlį, buvo sukurtas povandeninis pylimas.
Šie darbai buvo naudingi pastaraisiais dešimtmečiais erozijos smarkiai paveiktam Pirmosios Melnragės pietinės pusės kranto ruožui.
Per kelerius metus šis paplūdimys pastebimai platėjo.
„Tyrimų metu nustatyta, kad didžioji dalis smėlio iš suformuoto pylimo judėjo kranto link. Po trejų metų dalis išpilto smėlio buvo akumuliuota krante. Kranto linija šiame ruože pasislinko jūros pusėn vidutiniškai 12,3 metro. Didžiausias teigiamas poslinkis, siekiantis net 18 m, užfiksuotas įlankos viduryje, kuris iki tol buvo intensyviausiai ardomas ruožas“, – teigė Gamtos tyrimų centro Krantotyros ir krantotvarkos grupės vadovas Gintautas Žilinskas.
