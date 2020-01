Po kilusio skandalo V. Janušonis pasisakė dėl ligoninei metamų kaltinimų

Išsakė poziciją

Anot V.Janušonio, jau trečią mėnesį vyksta sisteminis ir organizuotas puolimas.

"Visos šios istorijos vinis – anoniminis laiškas ministerijai, kurį ministras Aurelijus Veryga lapkričio 20 d. perskaitė Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdyje", – įvardijo V.Janušonis.

Pasak jo, Lietuvos įstatymai aiškiai apibrėžia anoniminių skundų nagrinėjimo tvarką, tai yra kad tokie skundai nėra nagrinėjami, jeigu neidentifikuojamas jų autorius.

"Neištirtas, neanalizuotas, su niekuo neaptartas skundas, kuriame nėra nė vieno konkretaus fakto, priimamas kaip šventa tiesa", – apibendrino ligoninės galva.

Baimei pagrindo neįžvelgia

V.Janušonis pastebėjo, kad psichologinis klimatas nesusiformuoja staiga, o koks jis bus, lemia daug priežasčių.

Teigiama, kad pastarąjį dešimtmetį skundų dėl ligoninės psichologinio klimato, darbo sąlygų, darbinės atmosferos nei miesto merui, nei Sveikatos apsaugos ministerijai, nei ligoninės etikos komisijai ar kitoms institucijoms nepateikta.

Neužfiksuota ir atvejų, kad ligoninės darbuotojai dėl darbo ar darbo santykių būtų kreipęsi į įstaigos psichologus.

Daug metų esą nėra buvę atvejų, kai ligoninės iniciatyva būtų buvę atleista žmonių, taikyta darbo užmokesčio mažinimo arba drausminių nuobaudų, niekas nebuvo perkeltas dirbti į kitą skyrių, niekam nepažemintos pareigos.

"Baimė turi turėti pagrindą", – sakė V.Janušonis.

Pažvelgs į akis?

Vadovas atkreipė dėmesį į gerus ligoninės veiklos rezultatus, aukštą teikiamų paslaugų kokybę bei tai, kad čia dirbančių gydytojų ir slaugytojų atlyginimai – aukščiausi Lietuvoje, o medikų kaita viena mažiausių šalyje.

"Beveik visi jauni gydytojai, kurie buvo priimti, yra atlikę internatūrą arba rezidentūrą ligoninėje. Kas eitų, jeigu žinotų, kad ten siaubingas klimatas?" – klausė V.Janušonis.

Pastebima, kad kuriami ir geri santykiai su ligoniais. Tai atskleidžia atliekamos apklausos, raštiškos padėkos.

Vyriausiasis gydytojas teigė, kad prieš kurį laiką paskleista informacija padarė žalos tiek ligoninės garbei, orumui, tiek ir jo paties autoritetui.

Iš anoniminio laiško autoriaus tikimasi, kad jis pasirodytų ir pažvelgtų ligoninės komandai į akis.

Be to, pastebima, kad per šį laiką ligoninė jau sulaukė ne vieno patikrinimo, kurio metu pastabų dėl psichologinio klimato negauta. Teigiama, kad ligoninės darbuotojai bei pacientai palaiko įstaigos vadovybę, nejuntama komandos susiskaldymo.

Kai kurie politikai svarstė, jog galbūt ši situacija – bandymas išversti vadovą iš posto.

Kiti pažėrė ir griežtesnių žodžių ligoninės vadovui bei pasiūlė problemas išspręsti neieškant politikų užtarimo.