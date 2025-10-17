Po naktinio vizito – sumaištis ir nerimas: kvartale sukinėjosi įtartini vyrai

Įtarė piktais kėslais
Žaliasis slėnis yra ypatinga teritorija – čia gyvena turtingesni žmonės.
Daugelis yra įsirengę vaizdo stebėjimo kameras, kaimynai stengiasi pranešti vieni kitiems apie bet kokius nerimą keliančius reiškinius.
Tokiam jautrumui jie turi rimtą pagrindą, mat prieš kelerius metus čia sukinėjęsi vagys buvo įsibrovę į kelis namus, išnešė santaupų ir brangenybių.
Taip pat prieš porą metų per kelias akimirkas iš vieno kiemo vagys išvairavo brangų automobilį.
Sekmadienį Žaliojo slėnio gyventojai vėl pradėjo dalintis neramia žinia – po kvartalą vaikštinėja trys tamsiai vilkintys vyrai, jie žvalgosi į namus, fotografuoja telefonais, bando skambinti į duris.
Kažkuris gyventojas paskelbė ir vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip vienas tamsaus gymio vyrų su gėlių puokšte rankose spaudžia namo durų skambutį. Kiti du tuo metu pasitraukė į šoną, jų kamerų objektyvai tuo metu nefiksavo.
Po kiek laiko, netekę vilties, kad jiems atidarys, visi trys vyrai nupėdino.
Žmonės dalijosi žinia, kad šie asmenys kelia labai rimtų įtarimų. Nerimą sukėlė tamsus atėjūnų gymis. Be to, vienas šių vyrų esą veidą dengė kauke.
Įrašo savininkas teigė, kad vyrai pirmą kartą buvo atvykę ir skambino į duris antrą valandą nakties.
Ragino sulaikyti atėjūnus
Socialiniuose tinkluose kilo tikra audra – kvartalo gyventojai sunerimo, ėmė raginti vieni kitus kviesti policiją, akino vyrus aktyviau ginti savo ir kaimynų turtą.
Kažkas ėmėsi kviesti gyventojus prisijungti prie internetinės „Saugios kaimynystės“ grupės, kad jos nariai galėtų realiu laiku dalintis informacija ir negaišdami padėtų vieni kitiems.
Kaimynai ėmė spėlioti, kad šie įtartini asmenys atvyksta automobiliu, kurį palieka kažkur pakraštyje, aptarinėjo šių asmenų išvaizdą.
Kiti ragino vos pamačius atėjūnus juos stabdyti ir neleisti toliau judėti, kol jie ko nepavogė ar nepadarė dar ko blogesnio.
Vienas vietos gyventojas susisiekė su Tauralaukio bendruomenės nariais, papasakojo apie įtarimus ir paprašė pagalbos nustatant, iš kurios pusės šie asmenys atėjo ar atvažiavo.
Norėta sužinoti, kokiu automobiliu jie atvyko, kuriuo laiku jie čia atvažiavo.
Kažkas paliudijo matęs šiuos vyrus einančius gatve, bet tada dar nieko pikto neįtarė.
Imtasi tartis vos pamačius įtartinus vyrus juos iškart varyti iš kvartalo arba kviesti policiją.
Visi priėjo prie bendros išvados – šie žmonės Žaliajame slėnyje vaikšto ne šiaip sau, veikiausiai turėdami nedorų kėslų.
Nesuprato pykčio proveržio
Kai pirmadienį tie patys trys tamsiagymiai vyrai pasirodė Žaliajame slėnyje jau dienos metu, gyventojų kantrybė trūko.
Jie iškvietė policininkus ir neleido nepažįstamiesiems dingti.
Atvykusiems policininkams teko raminti aistras.
Žaliojo slėnio žmonės buvo apsupę tris jaunus užsieniečius ir neslėpė įniršio. Rodydami vaizdo įrašus žmonės kalbėjo apie įtarimus stiprinančius dalykus – esą atėjūnai buvo su kepurėmis, užsimaukšlinę gobtuvus.
Įrašuose buvo matyti tie patys vaikinai, jie užfiksuoti skambinantys į namo duris, einantys gatve, bet nė vienu atveju jie nesislėpė, nesistengė likti nepastebėti.
Įširdę gyventojai norėjo, kad sulaikytieji būtų uždaryti į areštinę, kad būtų pradėtas tyrimas dėl šių asmenų kėslų ir veiksmų, ištirti jų telefonų vaizdo įrašai bei nuotraukos.
Svetimšaliai atrodė lyg būtų pagauti darantys ką nors blogo.
Policininkams jie angliškai kalbėjo nesuprantantys, ko šie žmonės iš jų nori, kodėl juos stumdo, ant jų šaukia, kodėl riboja jų galimybę judėti.
Pareigūnai įlaipino vaikinus į tarnybinį automobilį ir išvažiavo.
Ieškojo pažįstamų merginų?
Pasirodo, 2002 m. gimę vyrai atvyko į Klaipėdą iš Švedijos. Nepaisant tamsaus gymio, visi trys yra šios šalies piliečiai.
Vaikinai pasakojo, dar būdami Švedijoje išgirdę, kad Lietuvoje gyvena gražios ir linksmos merginos, todėl nusprendė praleisti kelias dienas Lietuvos pajūryje. Pasakodami apie save du jaunuoliai teigė studijuojantys Stokholmo universitete.
Atvykę į Klaipėdą jie kitapus Palangos plento išsinuomojo namą ir išsiruošė ieškoti pramogų. Linksminosi Klaipėdoje, susipažino su keliomis merginomis, džiaugėsi, kad jos noriai bendrauja, moka anglų kalbą.
Jų versija apie apsilankymo tikslą mums tinka.
Kažkurioje pasilinksminimo vietoje jie esą susipažino su dar keliomis merginomis, kurios pakvietė pas save į svečius ir pasakė savo namų adresą Žaliajame slėnyje.
Sekmadienį vakare jaunuoliai taksi automobiliu atvažiavę į nurodytą kvartalą ir ėmę ieškoti naujųjų pažįstamų. Gali būti, kad gatvės pavadinimą jie ištarė netaisyklingai, bet namo numerį lyg ir įsiminė.
Pasak Švedijos piliečių, sekmadienį vakare su gėlėmis ir saldainiais atvykę jie tamsoje ieškojo namo, kuriame buvo susitarę susitikti su merginomis, bet kad ir kiek skambino į duris, niekas jų neįsileido. Todėl pirmadienį jie nusprendė į Žaliąjį slėnį atvažiuoti dieną.
Pasak pareigūnų, vyrai parodė išsinuomotą namą, viduje tikrai buvo jų daiktai, lagaminai, jaunuoliai vilkėjo brangiais rūbais, o jų bendravimas neleido įtarti priklausant nusikaltėlių sluoksniui.
Jokio pagrindo įtarti ir negerais kėslais, tad policininkai su Švedijos piliečiais atsisveikino nepateikę jiems jokių įtarimų.
Paragino nesavivaliauti
Klaipėdos rajono policijos viršininką pavaduojantis Andrius Burba patvirtino, kad Žaliajame slėnyje tikrai lankėsi Švedijos piliečiai, kurie, panašu, supainiojo adresus merginų, pas kurias atėjo.
„Jų tapatybė nustatyta pagal dokumentus, vadinasi, jie yra švedai. Juk ir mūsų šalies piliečiai gali visaip atrodyti, vien iš išvaizdos apie žmogų spręsti negalima. Kol kas Žaliajame slėnyje neturime pranešimų apie vagystes ar dar ką, kad galėtume šiuos asmenis už ką nors drausminti. Jų versija apie apsilankymo tikslą mums tinka. Gal jie ir neturėtų stebėtis vietos gyventojų reakcija – laikas buvo vėlyvas, jie bandė patekti į privačius namus. Žmonės yra atsargūs“, – paaiškino pareigūnas.
A. Burba patarė kaskart kilus abejonėms ar įtarimams ne skubėti platinti įrašus viešoje erdvėje, o kuo greičiau skambinti pagalbos telefonu.
Pareigūnai turi teisę nustatyti, kas yra įtarimų sukėlę asmenys. Jei tai yra nusikaltėliai, jie gali būti įvykdę ką blogo ne toje, o kitoje vietoje.
Paklaustas, ar mūsų pareigūnai galėjo pasidomėti, ar šie trys vaikinai yra kaip nors nusikaltę Švedijoje, policijos pareigūnas paaiškino, kad tam reikia turėti teisinį pagrindą.
Aprašytoje situacijoje jo nebuvo.
Kai toks pagrindas yra, vietos policininkai prašo tarptautinių ryšių valdybos darbuotojų susisiekti su įtariamųjų kilmės šalies institucijomis, klausiant apie šių asmenų nuodėmes.
Bus daugiau saugumo
Gali būti, kad šį kartą Žaliojo slėnio gyventojai galbūt pernelyg jautriai sureagavo į nepažįstamųjų pasirodymą.
Kita vertus, pastarosiomis dienomis Klaipėdoje pasipylė nauja nusikaltimų banga, kai ne vienas automobilio „Lexus“ savininkas po nakties pastebėjo, kad jo mašina nebeturi katalizatoriaus, ir pranešė apie tūkstantinius nuostolius.
O ir miesto daugiabučių namų gyventojai dalijasi žinia apie butų rankenas klebenančias ir net bandančias atrakinti moteris.
Šis įvykis kvartalo gyventojams gali išeiti ir jau išėjo į naudą. Saugos tarnybos ekipažai ėmėsi aktyviau patruliuoti Žaliajame slėnyje ir dieną, ir naktį, o patys gyventojai buriasi į saugios kaimynystės grupę.
Jiems pavyzdžiu tapo tauralaukiškiai, apie tokią saugumo priemonę pasiskelbę net užrašais ant savo sodybų tvorų.
Gyventojos liudijimas
Spalio 12 d. 02.25 val. kvartale pastebėti asmenys, vaikštinėjantys ir fotografuojantys namus. Vėliau paaiškėjo, kad vienas iš nufotografuotų namų tapo jų taikiniu.
• Anksčiau tą pačią dieną, 21.00 val., trys asmenys, gyventojams būnant namuose, bandė atidaryti duris – tikrino spynas. Vienas iš jų rankose laikė gėlių puokštę, o kiti du (su kaukėmis ir pirštinėmis) slėpėsi už kampo, laukdami, kol durys bus pravertos. Durų neatidarėme. Po to jie apėjo aplink namą, stebėjo teritoriją ir nuėjo per kitas gatves.
• 21.10 val. tie patys asmenys sugrįžo ir bandė pakartoti tą patį.
• 21.13 ir 21.28 val. buvo iškviesta policija, kuri patruliavo ir ieškojo įtartinų asmenų.
• Kaimynai patvirtino, kad panašūs asmenys buvo pastebėti kvartale jau nuo spalio 10 d.
• Spalio 13 d. apie 17 val. tie patys asmenys vėl pasirodė kvartale. Budrių ir susivienijusių gyventojų dėka jie buvo apsupti ir sulaikyti, kol atvyko policija. Vėliau paaiškėjo, kad tai užsienio piliečiai – Švedijos gyventojai, imigrantai.
