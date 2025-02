Po pertraukos į tarnybą Klaipėdoje grįžęs pareigūnas: noriu būti įvykių sūkuryje ir padėti žmonėms

Baigęs Lietuvos policijos mokyklą, tarnybą Arnoldas pradėjo prieš daugiau nei 10-metį Kaune, Patrulių rinktinės mobiliajame būryje. Dabar tokių padalinių policijoje nebėra, o panašias funkcijas vykdo nuo 2022 m. įkurti Specialiosios parengties skyriai. Pagrindinės jų funkcijos yra užtikrinti viešąją tvarką masinių renginių metu ir padėti kitiems policijos padaliniams, ypač reaguojant į didesnio pavojingumo įvykius.

„Jau pirmosiomis tarnybos dienomis teko reaguoti į tikrai gana ekstremalius įvykius, pavyzdžiui, gresiant realiam pavojui žmogaus gyvybei ar sveikatai ropštis ant stogų ir panašiai. Be to, komandoje buvau su kolegomis, kurių darbą anksčiau stebėdavau per televiziją rodomose laidose, ir jie man buvo pavyzdys renkantis profesiją“, – pasakojo A. Mosteika.

Tačiau prieš maždaug ketverius metus Arnoldas priėmė sprendimą pasitraukti iš policijos sistemos ir išbandyti galimybes kitose srityse. Dirbo keliose Europos šalyse, sekėsi, pasak jo, visai neblogai, tačiau noras būti ten, kur gali realiai padėti žmonėms, išliko stiprus.

„Ir išeidamas iš policijos sakiau, kad grįšiu. Tarnyba man labai patiko, tiesiog norėjau save išmėginti kitose srityse,“ – tvirtino A. Mosteika.

Galimybė grįžti į policijos specialiosios parengties būrį motyvavo dar labiau – darbo specifika, pasak pareigūno, pažįstama, duomenys – atitinka reikalavimus, o Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) padalinį pasirinko, nes keletą čia tarnaujančių kolegų pažįsta dar nuo studijų laikų, žino, kad kolektyvas čia – motyvuotas bei draugiškas.

A. Mosteika yra baigęs ir teisės studijas Mykolo Riomerio universitete, tačiau sako, kad apie tyrėjo darbą kol kas negalvoja.

„Man patinka būti gatvėje, renginiuose, kiekvienas iškvietimas vis kitoks – kol kas noriu nuolat būti įvykių sūkuryje ir padėti žmonėms“, – sakė A. Mosteika.

Pernai ir užpernai į tarnybą Klaipėdos apskrities VPK sugrįžo po penkis anksčiau iš jos pasitraukusius pareigūnus.

Vis dar svarstantiems galimybę pasirinkti policijos pareigūno profesiją policija primena, kad jau turintys bet kokios krypties aukštąjį išsilavinimą, pirminės grandies policijos pareigūnais gali tapti baigę vos 6 savaičių trukmės intensyvius įvadinio mokymo kursus Lietuvos policijos mokykloje.

O turintys vidurinį ar aukštesnįjį išsilavinimą, nepriekaištingos reputacijos, sveiki ir fiziškai stiprūs jaunuoliai gali rinktis 1 metų trukmės policininko modulinę mokymo programą Lietuvos policijos mokykloje.