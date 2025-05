Pokyčiai Klaipėdos miesto taryboje: posėdžiui – tik valanda?

Pakako 65 minučių

Buvo ne vienas atvejis, kai ankstesnių miesto tarybos kadencijų posėdžiai trukdavo visą darbo dieną, o neretai ir dvi.

Kone kiekvienu klausimu būdavo aktyviai diskutuojama, replikuojama ir pasisakoma prieš balsavimą.

Viešai prieinami duomenys rodo, kad naujosios kadencijos taryba dirba itin sparčiai.

Nuo 2024 m. sausio iki šių metų balandžio posėdžiai pasibaigdavo vos per kelias valandas.

Ilgiausias jų vyko pernai balandį, 54 dienotvarkės klausimams išnagrinėti tuomet prireikė 4 val. ir 15 min., trumpiausias įvyko po metų – 2025-ųjų balandžio pabaigoje.

Šiuo atveju 36 klausimams patvirtinti arba atmesti pakako valandos ir penkių minučių.

Vidutiniškai posėdžiai vyksta apie dvi su puse valandos.

Požiūris: ilgametis Klaipėdos tarybos narys R. Taraškevičius įsitikinęs, jog tarybos posėdžių laikas sutrumpėjo, nes efektyviau dirbama komitetuose. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Pavyzdžiui, pernai rugsėjį 73 klausimų sprendimui pakako 3 val. ir 20 min.

O pernai prieš Kalėdas 52 klausimai išnagrinėti per 1 val. 40 min.

Kauno tarybos pavyzdys

Politikos senbuviai sutrumpėjusį tarybos posėdžių laiką sieja su tuo, kad kokybiškiau dirbama komitetuose, o opozicijos nuomone, daliai tarybos narių trūksta kompetencijos ilgesnei diskusijai.

Nuo nepriklausomybės pradžios miesto taryboje visose kadencijose dirbęs ir dabar dirbantis buvęs ilgametis Klaipėdos meras Rimantas Taraškevičius mano, kad tai lemia tiek komitetų, tiek tarybos posėdžių lankomumas.

„Lankomumas beveik visur šimtaprocentinis. Komitetuose visi klausimai pristatomi labai išsamiai. Būna diskusijos, klausimams pritariama arba nepritariama, tarybos posėdžio metu dar iškyla kai kurie klausimai, bet jų būna mažiau. Tai rodo, kad darbas komitetuose yra produktyvesnis“, – įsitikinęs R. Taraškevičius.

Pasak politiko, panaši sistema įgyvendinta Kauno miesto taryboje, kai klausimai iš esmės išnagrinėjami komitetuose, o taryboje belieka tik formalumas tą sprendimą patvirtinti arba atmesti.

„Pagrindinis darbas turi vykti komitetuose, tai ir leidžia sutrumpinti tarybos posėdžių laiką“, – mano R. Taraškevičius.

Nėra kam diskutuoti?

Opozicijai priklausantis Liberalų sąjūdžio atstovas Edmundas Kvederis išskyrė dvi priežastis, kodėl šią kadenciją taip sutrumpėjo tarybos posėdžių laikas.

„Viena priežastis – pasikeitęs Vietos savivaldos įstatymas, pagal kurį daugybę sprendimų gali priimti meras be tarybos pritarimo. Ar čia daugiau demokratijos, ar mažiau, galime diskutuoti. O antra priežastis – dėl daugumos klausimų valdančiojoje daugumoje yra iš anksto susitariama ir politinės diskusijos yra smarkiai sumažėjusios. To priežastis vienreikšmė – politinės patirties ir kokybės yra mažiau. Tiesiog nėra kam diskutuoti“, – teigė E. Kvederis.

Pasak E. Kvederio, opozicija turi ką pasakyti, bet jų esą labai mažai, yra nustatytas užduodamų klausimų limitas ir kiti dalykai.

Ar čia daugiau demokratijos, ar mažiau, galime diskutuoti.

„Kartais juokaujame, jei ne opozicijos klausimai, dažnai retoriniai, nes į juos niekas nesiteikia atsakyti, posėdžiai būtų tiesiog mygtukų spaudinėjimas“, – teigė E. Kvederis.

Valdančiosios daugumos atstovas Arvydas Cesiulis, atvirkščiai, mano, kad sutrumpėjęs posėdžių laikas galbūt rodo geresnę darbo kokybę komitetuose ir tarybos posėdžiuose nebėra ko diskutuoti.

„Kitaip tariant, namų darbai padaromi geriau ir netuščiažodžiaujama tarybos posėdžio metu. Antra vertus, kokie klausimai, tokie ir posėdžiai. Jei klausimas aiškus, nėra ko pilstyti iš tuščio į kiaurą“, – įsitikinęs A. Cesiulis.

Meras nenori kritikuoti

Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus laikosi nuostatos, kad klausimus, kurie bus sprendžiami tarybos posėdyje, tarybos nariai turi būti visiškai išanalizavę ir išnagrinėję komitetuose.

Anot mero, pirma klausimų nagrinėjimo pakopa yra būtent komitetai, kuriuose jie analizuojami iš esmės, todėl tarybos posėdžiuose nagrinėjimas ir neužtrunka.

„Be to, vyksta susitikimai su koalicijos partneriais, jie visada rengiami prieš tarybos posėdžius. Ir jei dar kažkam kažkas atrodo neaišku, mes turime galimybę prieš posėdį pasiaiškinti ir susiformuoti aiškią nuomonę. Pats jokiu būdu neagituoju, kaip balsuoti. Opozicijos atstovus taip pat kviečiu sykį per mėnesį į savo kabinetą, kur jie gali su manimi apsitarti dėl bet kurio klausimo. Tai ką tada dar diskutuoti per tarybos posėdį? Na, nebent koks neaiškumas iškyla“, – kalbėjo A. Vaitkus.

Meras teigė, kad nors ir viskas būna išsiaiškinama iki tol, neretai kai kurie politikai vis tiek pateikia tuos pačius klausimus posėdžio metu.

„Nenoriu nieko kritikuoti, tarybos nariai turi teisę klausti, aš tą jų teisę gerbiu, ir stengiamės visada atsakyti į visus užklausimus. Yra tokių politikų, kurie per tarybos posėdžius niekada nekalba ir neuždavinėja jokių klausimų. Vadinasi, arba žmonėms viskas yra aišku, arba jie iš viso neskaitė tų dokumentų, arba nesupranta klausimo esmės. Turiu pripažinti, kad yra labai sudėtingų temų, kurių svarstymas ilgai truko, pavyzdžiui, dėl ligoninių jungimo. Tai labai sudėtingas klausimas, į kurį vieni gilinosi, kiti nesigilino ir pasirinko vienokį ar kitokį sprendimą“, – teigė meras.

Kalba ir kvailystes

Prieš kiekvieną tarybos posėdį yra galimybė iš tribūnos pasisakyti ir klaipėdiečiams, kurie turi pasiūlymų, priekaištų ar pastabų miesto politikams.

Jie tai gali išsakyti viešai.

Edmundas Kvederis. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Vis dėlto pastaruoju metu susidaro įspūdis, kad kai kurie asmenys šia demokratine teise piktnaudžiauja, neretai net diskredituodami apskritai visus miestiečius.

Jie kalba dėl kalbėjimo, o tarybos nariai ir tie, kurie stebi transliuojamą posėdį nuotoliu, turi klausyti kvailysčių.

„Girdžiu ir iš savo kolegų, kodėl mes teikiame tribūną tokiems kalbėjimams. Šiuo atveju esu linkęs paisyti demokratijos. Turiu savo nuostatą, kad geriau jau tegul žmogus išsilieja ir išsako, kas jį slegia. Tai verčia mus susimąstyti, ar teisingai elgiamės, turiu galvoje politikus. Tačiau turiu pripažinti, kad tarp kalbančiųjų iš klaipėdiečių tribūnos yra ir tokių, kurie turi tam tikrų savanaudiškumo požymių“, – neslėpė A. Vaitkus.

Meras pabrėžė, kad klaipėdiečiai turi teisę pasisakyti viešai iki penkių minučių tais klausimais, kurie jiems rūpi.

Esą jei atsirastų didesnis kalbėtojų skaičius, dalies jų pasisakymai būtų nukeliami kitam posėdžiui.

Per pastarąjį posėdį iš klaipėdiečių tribūnos pasisakė trys moterys, jų kalba truko 12 min. 20 sek.

Jei jos nebūtų kalbėjusios, tarybos posėdis būtų trukęs mažiau nei valandą.