Požeminėje perėjoje – žinutės iš Baltijos jūros

Perėjos sienas jau dengia vientisa freska, vaizduojanti dešimt pažeidžiamiausių Baltijos jūros gyvybės rūšių.
Skirtingais atstumais, dydžiais ir pozicijomis išdėstyti gyvūnai ir augalai primena jūros bangavimą.
Prie kiekvienos pavaizduotos rūšies netrukus bus įrengti QR kodai. Juos nuskenavę praeiviai galės išgirsti žinutes – aktorių Justo Tertelio ir Vestos Šumilovaitės-Tertelienės sukurtas ir įgarsintas istorijas.
Istorijų garso režisierius ir muzikinių temų kūrėjas – klaipėdietis kompozitorius Kristijonas Lučinskas.
Freskos iliustracijų ir interneto svetainės vizualų autorė – klaipėdietė Viktorija Dambrauskaitė. Freskos tapytojas – Tadas Vincaitis.
Baltijos jūros istorija tęsis skaitmeninėje projekto dalyje. Interneto svetainėje lankytojų lauks išsamesnė informacija apie pavaizduotas rūšis, jų pažeidžiamumą, Baltijos jūros išsaugojimo iššūkius bei mokslininkų, švietimo ir kultūros bendruomenių iniciatyvas.
Lankytojai taip pat bus kviečiami siūlyti savo idėjas, kaip prisidėti prie Baltijos jūros biologinės įvairovės išsaugojimo. Svetainės skaitmeninius sprendimus kuria vienas projekto idėjos autorių Aivaras Keturauskas.
Projekto „Žinutė butelyje“ idėja – vieną kasdieniškiausių miesto tranzito vietų paversti erdve, kurioje Baltijos jūra taptų neatsiejama miesto gyvenimo dalimi. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Lietuvos jūrų muziejaus edukacijos skyriaus specialistais ir biologais.
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