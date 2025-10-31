Pradedami avariniai paviršinių nuotekų tinklų darbai ties Herkaus Manto viaduku

Klaipėdoje pradedami skubūs paviršinių nuotekų tinklų remonto darbai Dariaus ir Girėno g., ties Herkaus Manto g. viaduku. Čia per itin stiprias liūtis, net ir padidinus nuotekų siurblinės našumą, susikaupdavo dideli kritulių kiekiai, trikdę eismą ir kėlę nepatogumų gyventojams. Siekiant išspręsti šią problemą, „Klaipėdos vanduo“ nuo lapkričio 3 d. pradeda intensyvius remonto darbus.
„Ekstremalios liūtys Klaipėdoje tampa ne išimtimi, o realybe. Miestas privalo būti pasiruošęs, todėl imamės konkrečių sprendimų. Šie darbai atliekami avariniu režimu, nes gyventojų saugumas ir tinkamas miesto funkcionavimas yra mūsų prioritetas. Žinoma, tai tik vienas iš žingsnių, privalome kryptingai tęsti darbus ir sistemingai stiprinti visą miesto infrastruktūrą – tokį tikslą keliu bendrovei „Klaipėdos vanduo“, – teigė Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
Bendrovės „Klaipėdos vanduo“ direktorius Benitas Jonikas akcentuoja, kad šioje vietoje jau buvo imtasi priemonių – rekonstravus nuotekų siurblinę, jos našumas padvigubintas. Tačiau praktika parodė, jog vien siurblinės pajėgumų nepakanka: pagrindinė problema slypi pačiuose tinkluose, kurių diametrai per siauri, todėl liūčių metu vanduo nespėja nubėgti. Dėl to nuspręsta operatyviai imtis papildomų darbų, kurie leis padidinti tinklų pralaidumą.
„Ši atkarpa yra viena jautriausių ir intensyviausių mieste, tad turime ambicingą planą iškėlę rangovams per dvi savaites įgyvendinti darbus, dėl kurių kils eismo ribojimų. Tikimės, kad oro sąlygos bus palankios ir pavyks viską atlikti pagal turimą planą. Iki šiol rekonstravome siurblinę, padvigubinome jos galingumą, tačiau vien to nepakako. Klimato kaita atneša staigias, intensyvias liūtis, kai net ir gerai veikianti infrastruktūra ne visada susitvarko su ekstremaliu vandens kiekiu. Todėl būtina didinti tinklų pralaidumą, tvarkyti vamzdynus ir užtikrinti, kad klaipėdiečiai nepatirtų nepatogumų“, – sakė bendrovės generalinis direktorius B. Jonikas.
Darbų eiga ir eismo ribojimai
Remonto darbai bus vykdomi etapais nuo lapkričio 3 iki 16 d., todėl tam tikrais laikotarpiais bus ribojamas eismas:
- I etapas – ribojamas eismas Herkaus Manto g. iš šiaurinės pusės (vykstant į centrą), uždaromos lėtėjimo ir pirmoji eismo juostos;
- II etapas – uždaromas eismas Herkaus Manto g. iš šiaurinės pusės (vykstant į centrą), eismas nukreipiamas dešiniąja puse, patekimas į Dariaus ir Girėno g. vykdomas per J. Janonio g.;
- III etapas – ribojamas eismas Herkaus Manto g. tiek iš šiaurinės, tiek iš pietinės miesto pusės antrose eismo juostose. Eismas nebus ribojamas pirmose juostose.
- IV etapas – ribojamas eismas Herkaus Manto g. iš pietinės miesto pusės vykstant į šiaurinę, uždaromos bus greitėjimo ir pirmoji eismo juostos.
Atkreipiame vairuotojų dėmesį, kad Herkaus Manto g. nebus visiškai uždaryta, eismas vyks bent po vieną juostą kiekviena kryptimi. Tačiau dėl laikinų eismo ribojimų galimos spūstys, tad rekomenduojame planuojantis savo keliones rinktis alternatyvius maršrutus bei vadovautis laikinai įrengtais eismą nukreipiančiais kelio ženklais.
Didžioji dalis darbų bus atliekama betranšėjiniu būdu, t. y. siekiant išvengti didelių kasinėjimų, vamzdžiai bus tvarkomi ir keičiami per mažesnes angas naudojant specialią techniką. Tai leis sumažinti nepatogumus vairuotojams bei gyventojams.
Šis projektas yra Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų sistemos stiprinimo tęsinys. Jo tikslas – užtikrinti gyventojų saugumą, infrastruktūros ilgaamžiškumą ir miesto atsparumą klimato kaitos keliamiems iššūkiams. Darbus atliks rangovas UAB „Stakorda“, sutarties vertė siekia 209,9 tūkst. eurų.
