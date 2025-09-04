Prasidėjo Pirmosios Melnragės žiedo atnaujinimas: atsiras nauji želdiniai

Augimvietei bus parenkami saulėtų vietų augalai, atsparūs sausrai. Bus sodinami augesni krūmai ir vidutinio aukščio natūralistinio stiliaus žolinių augalų masyvai. Numatoma pasodinti 7 japoninius šermukšnius ir 5 eglūnus. Bus įkurtas daugiametis gėlynas 225 kv. m. plote, kuriame augs tokios daugiamečių žolinių gėlių rūšys kaip kūginė karpažolė, Raselo gumbenė, amerikinis dirktas, skėstašakis astras, virgininis astras, rudeninis mėlitas ir kitos gėlės – šioje vietoje numatomas apšvietimas. Taip pat atsiras ir 360 kv. m. ploto veja.
Prieš pradedant sodinimo darbus, bus atlikti paruošiamieji veiksmai: nuo gatvės bortų nuvalyti prastos būklės geltoni dažai, aukšto slėgio vandens srove nuplauti visi paviršiai, šaligatvių dangos ir žiedo bortai, taip pat bus keičiami nusidėvėję dviračių stovai. Atnaujinimo metu numatoma nukasti esamą gruntą pakeičiant jį atvežtiniu gruntu ir įrengti nerūdijančio metalo Corten atramines sienutes.
Projektą rengė kraštovaizdžio architektė Goda Characiejienė, darbus vykdo UAB „Ecoservice“, numatoma darbų vertė – 36 tūkst. eurų.
