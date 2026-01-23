Įgyvendinti infrastruktūros atnaujinimo darbai Kretingoje: kas keitėsi?

„Didelis dėmesys skirtas vaikų laisvalaikio infrastruktūrai. Per praėjusius metus net penkiose Kretingos miesto vaikų žaidimo aikštelėse įrengta naujų įrenginių. Jais pasipildė aikštelės prie Klaipėdos g. 125 daugiabučio namo, prie Sofijos Tiškevičienės g. 2-ojo namo ir ties Birutės g. 22 A namu, taip pat aikštelė Pastauninko parke, prie lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ir Pastauninko parko apatinė aikštelė, – sakė Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Vilma Preibienė. – Be to, aikštelėse prie Klaipėdos g. 125-ojo namo ir lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ paklota danga.“
Direktorės teigimu, ne mažiau dėmesio skirta ir gyventojų susisiekimui gerinti. Mieste išasfaltuotos Baisogalos, Naujoji, Panevėžio, Laukų ir Kartenos gatvės, atnaujintas Stirnų ir Stadiono gatvių bei Palangos gatvės ruožo nuo Pasieniečių iki Tiekėjų gatvės asfaltas. Seniūnijos keliuose ir gatvėse užasfaltuotos duobės, kelių ir gatvių būklė gerinta žvyruojant bei greideriuojant žvyruotas gatves.
Siekiant sudaryti patogesnes ir saugesnes sąlygas pėstiesiems bei dviratininkams, sutvarkyti Palangos ir Stoties gatvių pėsčiųjų ir dviračių takai – senos betoninės plytelės pakeistos naujomis trinkelėmis. Atnaujinti ir Kretingos kultūros centro fasadiniai lauko laiptai, pėsčiųjų takas, ant pastato įrengti žaibolaidžiai.
„Taip pat gerinta apšvietimo kokybė Kretingos miesto Savanorių ir Vytauto gatvių kiemuose – dešimt senų natrio lempų šviestuvų buvo pakeisti moderniais LED šviestuvais, kurie ir geriau apšviečia aplinką, ir yra ekonomiškesni“, – sakė V. Preibienė.
2025 metais Kretingos mieste tvarkyta ir kapinių infrastruktūra. Suremontuota dalis mieste esančių Stačiatikių senųjų kapinių tvoros, pradėta rengti Petrikaičių kapinių kolumbariumų prieigų vizija, kurią planuojama parengti dar šį pavasarį. Taip pat pradėtos Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus kapinių tvoros ir šiaurės vartų komplekso taikomųjų tyrimų bei tvarkybos darbų projekto pirkimo procedūros.
Didelis dėmesys skirtas ir inžinerinei infrastruktūrai. Baigti Pastauninko parko lietaus nuotekų valymo įrenginių remonto darbai, taip pat Stadiono ir M. Daujoto gatvių nuotekų tinklų projektavimo ir įrengimo darbai. Pradėtas rengti ir netrukus bus parengtas Plungės ir Kauno gatvių lietaus nuotekų sistemos projektas.
Savivaldybė ir toliau ketina nuosekliai investuoti į infrastruktūros gerinimą visame rajone.
