Kretingos sporto centre nugriaudėjo gabiausių rajono jaunuolių apdovanojimai

2025-12-30 17:53
Kretingos r. savivaldybės inf.

Kretingos sporto centre vykusio paskutiniojo Kretingos-Lietuvos jaunimo sostinės 2025 renginio metu apdovanoti aktyviausi, kūrybiškiausi, sportiškiausi, teatrališkiausi ir kitais gabumais šiemet ypač pasižymėję rajono jaunuoliai, veikliausios įstaigos ir organizacijos. 

Laimėtojai paskelbti net dešimtyje nominacijų, juos išrinko Kretingos rajono gyventojai skelbtame atvirame balsavime.

Metų jaunimo lydere pripažinta Austėja Mažrimaitė – Kretingos J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos moksleivė, pirmūnė, klasės seniūnė, įvairių renginių savanorė, tarptautinių ir regioninių konkursų dalyvė.

Kretingos r. savivaldybės nuotr.

Metų jaunimo aktoriumi išrinktas Kretingos jaunimo teatro „Atžalynas“ aktorius Augustas Galdikas.

Kretingos r. savivaldybės nuotr.

Metų jaunimo savanoriu tapo Mindaugas Mažeikis, nuosekliai ir atsakingai įsitraukiantis į įvairias visuomenines veiklas, jaunimo organizacijų iniciatyvas bei miesto renginius.

Kretingos r. savivaldybės nuotr.

Metų jaunimo kampelis –  Kretingos rajono M. Valančiaus viešosios bibliotekos atvira jaunimo erdvė „Savas kampas“, kurioje šiemet veikė ir Savanorių štabas.

Kretingos r. savivaldybės nuotr.

Metų jaunimo enciklopedija išrinktas Tijus Valanta – Kretingos J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos moksleivis, Žemaitijos regiono jaunųjų matematikų komandinės olimpiados, Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajoninio etapo, Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajoninio etapo, Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajoninio etapo, Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajoninio etapo pirmųjų vietų laimėtojas.

Kretingos r. savivaldybės nuotr.

Metų jaunimo organizacija tapo itin veikli Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Kretingos filialo mokinių taryba.

Kretingos r. savivaldybės nuotr.

Metų jaunimo spalva – Kretingos Pranciškonų gimnazijos abiturientė Karolina Kasnauskė, Kretingos rajono dailės olimpiados laimėtoja, įvairių konkursų nugalėtoja, aktyvi meno renginių dalyvė, savo kūrybinį portfelį papildžiusi ir knygų iliustracijomis.

Metų jaunimo natos apdovanojimas skirtas Nidijui Valatkai, kuris aktyviai dalyvauja konkursuose ir koncertuoja renginiuose, tarp kurių –  Nacionalinis B. Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkursas bei tarptautinis Johano Sebastiano Bacho konkursas.

Kretingos r. savivaldybės nuotr.

Metų jaunimo sportininke išrinkta Emėja Beniušytė, Lietuvos dziudo rinktinės narė, atstovaujanti dziudo klubui „Ardonas“, iškovojusi daugiau kaip 50 prizinių vietų, iš kurių net 24 – pirmosios. 2025 metais trijose grupėse – U14, U15 ir U16 – tapo Lietuvos čempione.

Metų jaunimo darbuotoja paskelbta Kretingos atviro jaunimo centro vyr. socialinė darbuotoja Dominyka Paulauskienė.

Kretingos r. savivaldybės nuotr.

Kretingos rajono jaunimo apdovanojimus organizavo Kretingos rajono savivaldybė ir Kretingos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba.

