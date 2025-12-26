Kretingos armonikieriai: tradicija, kuri neišnyko

Štai vyriausiam muzikantui 85 metai, o jauniausiam – 62. Kretingos rajone keturi armonikieriai savo gyvenimo neįsivaizduoja be šių instrumentų. Be to, vyrai pasiryžę ir kitus išmokyti armonikas virkdyti, kad tik tokių atsirastų.
„Kai mano dėdė grodavo armonika, palūpis nukrisdavo. Jis buvo 20 metų vyresnis, o būdamas 53 mirė. Man armonika yra kaip žvejui meškerė“, – neslėpė armonikininkas Rimantas Staponas.
Dumpliniais instrumentais vyrai griežia jau penkiolika metų.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Kai dar buvo folklorinis ansamblis, Elena Šalkauskienė klausė, ar vienas Vytautas tik groja. Ji patarė susiburti, o aš tapau muzikiniu vadovu“, – dalijosi ansamblio vadovas Vytautas Kubilinskas.
Tiesa, šio ansamblio vadovas yra vienintelis profesionalus muzikantas, o kiti savamoksliai.
„Iš folklorinio į armonikininkus persimokinome, t. y. Vytautas mus išmokino. Esame patenkinti, tad kiek sveikata leis, tiek grosime“, – komentavo armonikininkas Kostas Valužis.
„Aš tik po armijos nusipirkau armoniką“, – tikino R. Staponas.
„Buvau grojęs akordeonu, gitara, bajanu jaunystėje. Tai ne mano darbas, tačiau patraukimą turėjau, kad laiką užpildyčiau turiningai“, – kalbėjo armonikininkas Donatas Vaičiulis.
Ansamblio vadovas sakė, kad itin brangina armoniką, nes ji yra mamos dovana.
„Padovanojo jį man devyniasdešimtais metais už jos slaugymą“, – atskleidė vyras.
Štai V. Kubilinskas paaiškino ir tai, kodėl armonika vadinama dumpliniu instrumentu.
„Orą traukia ir stumia“, – tvirtino jis.
Anot vyrų, jie armonikomis groja viską – ir šlagerius, ir ansamblio vadovo sukurtas melodijas.
„Ir čarlstoną pagrojame“, – pasakojo V. Kubilinskas.
Muzikavimo dumpliniais instrumentais tradicija Kretingos rajone pripažinta vertybe ir įtraukta į Nematerialaus kultūros paveldo sąvadą.
„Jie tikrai yra ypatingi, nes tiek metų groti nepopuliariais instrumentais šiuo laiku yra išskirtinis dalykas, kuris Kretingos rajone būtų saugomas, puoselėjamas ir vartojamas plačiai. Gal priviliosime ir kitus“, – džiaugėsi Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koordinatorė Diana Brazdeikienė.
Norinčius griebtis armonikos, vyrai žada pamokyti.
„Yra vienas iš Vydmantų, bet sakiau, kad po Naujųjų metų pradėsime“, – neslėpė ansamblio vadovas.
Tiesa, amonininkai sakė, kad ir veiklos turintys daug esą važinėja po kaimus, groja miestų šventėse bei festivaliuose.
„Užsimirštame ir nuovargis praeina“, – teigė R. Staponas.
