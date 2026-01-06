Kretingoje – stiprus bendruomeniškumas

Viena moteris dėkojo trims jaunuoliams, padėjusiems atkasti užpustytą automobilį.
„Po Kretingą šį vakarą siaučia bendruomeniškumo gauja. Savanorių gatvėje trys 18 metų jaunuoliai privažiavo ir padėjo atkasti automobilį. Netrukus, mačiau, padėjo ir kitiems automobilių savininkams. Esu lengvame šoke, nes tikrai nesitikėjau vėlų pirmadienio vakarą sulaukti pagalbos. Džiaugiuosi ir žaviuosi mūsų jaunimu“, – rašė Edita.
Kita istorija – jautresnė, galėjusi pasibaigti tragiškai.
„Nuoširdi padėka nepažįstamam geradariui. Šeštadienio rytą su vyru ėjome į parduotuvę, kai staiga jam gatvėje sustojo širdis – ištiko infarktas. Neturėjome su savimi telefono, todėl negalėjome išsikviesti greitosios pagalbos. Tuo metu pro šalį ėjo vyras, kuris nepasimetė: per sniegą padėjo partempti mano vyrą į kiemą ir iškvietė greitąją.
Šio žmogaus dėka šiandien mano vyras yra gyvas. Žodžiais sunku nusakyti dėkingumą. Iš patirto streso nespėjome nei padėkoti, nei sužinoti jo vardo ar adreso, todėl labai tikiuosi, kad ši žinutė jį pasieks.
Iš visos širdies noriu pasakyti ačiū už parodytą žmogiškumą, drąsą ir pagalbą pačiu sunkiausiu momentu. Didžiulė laimė žinoti, kad mūsų miestelyje gyvena tokie geri žmonės“, – nepažįstamajam dėkojo moteris.
