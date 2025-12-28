Elektros vis dar neturi apie 3 tūkst. Lietuvos namų ūkių

Prieš vidurdienį elektros neturėjo 3,6 tūkst. namų ūkių. Tuomet ESO pranešė, jog elektros tiekimą planuojama atnaujinti per kelias artimiausias valandas.
„Naktį siautėjęs vėjas visoje Lietuvoje padarė nemažą žalą tinklui – lūžtantys medžiai ir krentančios jų šakos pažeidė oro linijas, todėl ir sutriko elektros energijos tiekimas. Šiuo metu didžiausios mūsų darbuotojų pajėgos sutelktos Klaipėdos, Vilniaus, Panevėžio ir Utenos regionuose, nes ten daugiausiai klientų neturi elektros energijos“, – pranešime nurodė ESO atstovė Rasa Juodkienė.
Jos teigimu, siekiant kuo greičiau atkurti elektros tiekimą, sekmadienį šalyje dirba apie 200 ESO darbuotojų.
Kaip skelbta, iš Skandinavijos į Lietuvą atkeliavusi audra praėjusią naktį vertė medžius, dalį gyventojų paliko be elektros. Taip pat dėl beveik uraganinio vėjo gūsių, pasiekusių ir 31 metrą per sekundę, Klaipėdoje sutriko uosto darbas, įvesti laivybos ribojimai, skelbė LRT Radijas.
Ankstų sekmadienio rytą elektros energijos tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 7 tūkst. klientų. Daugiausia sutrikimų fiksuota Vakarų, Šiaurės ir Šiaurės Rytų Lietuvoje.
Apie nelengvą naktį pranešė ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus budėtojas Konradas Liekis.
Pasak jo, iki sekmadienio 6 valandos ryto ugniagesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko 103 kartus.
„Praeita para buvo gana sudėtinga, į gaisrus buvo vykta 34 kartus, į kitus gelbėjimo darbus – 69. Iš tų 69 (iškvietimų – ELTA) 34 buvo konkrečiai susiję su audros padariniais – šalinami medžiai nuo važiuojamosios kelio dalies ir keturi medžiai buvo pašalinti nuo elektros laidų“, – LRT Radijui nurodė K. Liekis.
Anot Situacijų koordinavimo skyriaus budėtojo, į Kauno ir Klaipėdos apskritis ugniagesiai gelbėtojai vyko po 7 kartus, Panevėžį ir Šiaulius – po 6, Marijampolę – tris, Vilnių ir Uteną – po du, Tauragę – vieną kartą.
Sekmadienį vėjas ir toliau išliks stiprus. Vėjo gūsiai, kaip ir šeštadienį, daug kur sieks 15–20 m/s, vietomis – 21–23 m/s, o pajūryje – 28–30 m/s.
Vyraujant smarkiam vėjui, sinoptikai rekomenduoja išnešti iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinti, taip pat nestovėti po aukštais medžiais, sandariai uždaryti pastatų langus, duris, stoglangius ir kt.
Naujausi komentarai