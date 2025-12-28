Audros pasekmės Lietuvoje: gyventojai dalijasi vaizdais

Palangoje gyventojai socialiniuose tinkluose dalijosi vaizdais, kaip stiprus vėjas laužė medžius ir apgadino infrastruktūrą.
Žvejų gatvėje dėl stipraus vėjo lūžo medis. Krisdamas jis sulaužė atliekų konteinerį, aplink mėtėsi šakos.
Baltijos aikštėje lūžo aukštas medis, kuris nugriuvo visai greta pėsčiųjų zonos.
Gyventojai pastebi, kad tokio stipraus vėjo seniai nebuvo – gūsiai ne tik laužė šakas, bet ir kėlė realų pavojų aplinkiniams.
Dar pavojingesnė situacija susiklostė Plungėje, kur gruodžio 28 d. Birutės gatvėje, ties 19-uoju namu, vėjas nuvertė medį kartu su stulpu.
Kelias tapo nepravažiuojamas, todėl buvo iškviesti ugniagesiai gelbėtojai, kurie šalino kliūtis ir užtikrino eismo saugumą.
Įvykio vietoje kurį laiką buvo ribojamas judėjimas, o gyventojai raginami rinktis alternatyvius maršrutus.
Vėjas – beveik uraganinis
Kaip jau skelbta anksčiau, praėjusią naktį vėjo gūsiai Lietuvoje siekė iki 31 m/s. Stipriausias vėjas fiksuotas pajūryje – Klaipėdos uoste ir Ventės rage.
Meteorologai primena, kad:
-
nuo 15 m/s vėjas laikomas pavojingu;
-
nuo 24–28 m/s – stichiniu;
-
virš 33 m/s – uraganiniu.
Būtent tokie gūsiai ir sukėlė didžiąją dalį šiandienos incidentų – nuo nulūžusių medžių iki apgadintos infrastruktūros ir net nutrūkusio elektros tiekimo.
Gyventojai raginami būti atsargūs
Atsakingos tarnybos ragina:
-
nevaikščioti po medžiais;
-
nestatyti automobilių šalia senų ar pavojingų medžių;
-
vengti parkų ir miškingų teritorijų;
-
apie pavojus pranešti specialiosioms tarnyboms.
Pasak sinoptikų, vėjas turėtų pamažu rimti, tačiau kai kur gūsiai išliks pavojingi ir artimiausiomis valandomis.
