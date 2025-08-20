Prasidėjo požeminės perėjos Baltijos prospekte remonto darbai

Antradienį kilo klaipėdiečių sąmyšis, kai jie, norėdami atsidurti kitoje gatvės pusėje, nusileidę į Baltijos prospekto žiedinės sankryžos požeminę perėją pamatė ją uždarytą.
Kai kurie pėstieji, trumpindami kelią, mėgino Baltijos prospektą, kuriame eismas intensyvus beveik visą parą, pereiti ten, kur nėra pėsčiųjų perėjos.
Rizikingus manevrus stebėjęs klaipėdietis, nerimaujantis dėl nelaimės, kreipėsi į valdininkus, siūlydmas, kad kol darbininkai perėjos neremontuoja, ja galėtų naudotis pėstieji.
Į šį jo prašymą antradienio popietę jau buvo atsižvelgta.
Vis dėlto žmonėms teks susitaikyti, kad tris mėnesius požeminė perėja bus uždaryta.
Didžiausi nepatogumai laukia prasidėjus naujiems mokslo metams, nes Baltijos stotelėje išlipę Turizmo mokyklos ir E. Galvanausko profesinio mokymo centro moksleiviai, norėdami patekti į savo mokymo įstaigas, turės eiti ilgą lankstą, kad pereitų prospektą antžeminėmis pėsčiųjų perėjomis.
„Informuojame, kad rangovas visų pirma remontuos laiptus ir takus. Kai tik dalis teritorijos bus sutvarkyta ir taps saugi pėsčiųjų eismui, bus atveriami suremontuoti tunelio laiptai ir takai. Gyventojų prašome supratingumo ir kantrybės“, – kalbėjo Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėja Sandra Dabrienė.
Kaip juokavo kai kurie uostamiesčio senbuviai, esą ši požeminė perėja žiedinėje Baltijos prospekto sankryžoje, ko gero, neremontuota nuo kadaise populiarių atlikėjų N. Paltinienės ir E. Ivanausko laikų, kai jie čia nufilmavo vieną savo dainų.
Pasak savivaldybės atstovų, preliminari požeminės perėjos Baltijos prospekto žiedinėje sankryžoje darbų kaina – 147 tūkst. eurų.
Darbai turėtų užtrukti iki lapkričio.
