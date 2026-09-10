Pratybos pajūryje vis dar tęsiasi

Pratybos prasidėjo rugsėjo 7-ąją ir tęsis iki rugsėjo 11-osios.
Atsižvelgiant į pratybų scenarijų ir iškeltus uždavinius, veiksmai vykdomi Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių teritorijose, Palangos rajono savivaldybės teritorijoje, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, Kuršių mariose, Kuršių nerijoje bei visoje Lietuvos Respublikos Baltijos jūros pakrantėje.
Pratybų metu padalinių manevrai ir jų dislokacija numatyta skirtingose pajūrio vietose: Baltijos jūros pakrantėje nuo Nidos centrinio paplūdimio iki Būtingės naftos terminalo, Kuršių nerijoje (ruože Nida–Juodkrantė–pietinis molas), Klaipėdos apskrityje (ruože Karklė–Palanga–Šventoji), Šilutės rajone, Rusnėje, Brigados generolo Povilo Plechavičiaus poligono teritorijoje ir Klaipėdos Karklų g. 5 teritorijoje.
Gyventojai pratybų metu gali pastebėti judančią karinę techniką, taip pat išgirsti imitacinių sprogimų garsų.
Tačiau pratybų metu yra griežtai laikomasi aplinkosaugos reikalavimų, o joms pasibaigus, imitacinių šaudmenų tūtos bus surinktos.
(be temos)