Premjeras po susitikimo su Vakarų Lietuvos verslo atstovais: Klaipėdos regiono reikšmė – išskirtinė

„Sutarta imtis konkrečių veiksmų, kurie stiprintų Klaipėdos krašto ekonomiką, gerintų sąlygas verslui ir investicijoms bei padėtų regionui geriau išnaudoti savo potencialą“, – teigiama Vyriausybės išplatintame pranešime spaudai.
Kaip pranešama, verslo atstovams raginant daugiau dėmesio skirti didmiesčių ir nuo jų nutolusių savivaldybių atskirčiai, Vyriausybė žada plėsti laisvąsias ekonomines zonas kartu investuojant į regionų susisiekimo infrastruktūrą.
M. Sinkevičiaus teigimu, Klaipėda privalo būti saugi, patogi bei konkurencinga vieta verslams, investicijoms bei kurti pridėtinę ekonominę vertę.
„Klaipėdos regiono reikšmė Lietuvai yra išskirtinė – čia susikerta mūsų šalies pramonės, logistikos, energetikos ir eksporto interesai, o per šį uostą Lietuva yra neatsiejama nuo pasaulinės ekonomikos. Esame jūrinė valstybė, todėl Klaipėdos sėkmė yra visos Lietuvos ekonomikos augimo ir atsparumo klausimas“, – teigia Vyriausybės pranešime cituojamas premjeras.
Susitikimo metu taip pat diskutuota apie energetinio saugumo reikšmę pramonei, akcentuotas poreikis stiprinti verslo ir pramonės sektorių pasirengimą galimiems sutrikimams.
Be to, Vakarų Lietuvos verslo atstovai išreiškė poreikį regione išlaikyti bei pritraukti daugiau jaunų šeimų ir aukštos kvalifikacijos specialistų.
M. Sinkevičiaus teigimu, tai yra vienas iš šiuo metu rengiamų Šeimos paketo tikslų – skatinti jaunas šeimas keltis į regionus, kompensuoti didesnę dalį išlaidų vaikus auginančioms šeimoms bei skatinti paramą šeimoms, planuojančioms įsigyti būstą.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius, antradienį susitikęs su Vakarų Lietuvos verslo lyderiais sutarė imtis veiksmų, kurie stiprintų Klaipėdos krašto ekonomiką ir gerintų sąlygas ten veikiantiems verslams.
Kaip skelbė ELTA, rudenį socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė ketina pristatyti Šeimos paketą.
Viena iš svarstomų paketo krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos, būsto prieinamumo gerinimas, taip pat pagalba šeimoms sprendžiant vaikų užimtumo klausimus.
Apie būtinybę didinti gimstamumą kalba ir kiti koalicijos partneriai – demokratai ir „valstiečiai“, taip pat aptariama galimybė pasirašyti partijų susitarimą dėl demografijos.
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