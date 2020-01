Prezidentas G. Nausėda: važiavome Naujųjų pasitikti ten, kur susituokėme su Diana

Klaipėdoje aplankė tėvą

Jau nuo praėjusio savaitgalio visiškai sausakimša Palanga pastarosiomis dienomis iš tikrųjų pelnė milžinišką svečių pripažinimą ir turi kuo didžiuotis: pirmąsyk Palangos istorijoje čia Naujuosius pasitiko ir šalies prezidentas. Į kasmet vis labiau besikeičiantį ir neišpasakytai dideliais šuoliais gražėjantį didžiausią šalies kurortą G.Nausėda su sutuoktine Diana atvyko gruodžio 31 – osios vakarą, prieš tai uostamiestyje aplankę ir su artėjančiais Naujaisiais metais pasveikinę devyniasdešimtmetį prezidento tėvą Antaną Nausėdą.

Garbius kurorto svečius Koncertų salėje pasitiko Palangos vadovas Šarūnas Vaitkus su šeima, o mažoji Ievutė Vaitkutė poniai Dianai padovanojo gardų šokoladą. Buvo matyti, kad tiek vyriausiasis, tiek pati mažiausioji Vaitkų šeimos atstovai jaudinosi.

„Aplankėme Klaipėdoje tėvelį, pabuvome su juo, pasveikinome su artėjančiais Naujaisiais metais“, – „Vakarinei Palangai“ sakė prezidentas, paprašytas atsakyti į keletą klausimų. „Sėskit, sėskit“, – žurnalistę pakvietė šalies vadovas ir pokalbiui skyrė tiek laiko, kiek „Vakarinės Palangos“ atstovei atrodė leistina, įvertinus visas šventines paskutiniojo 2019 – ųjų vakaro aplinkybes.

Garbius kurorto svečius Koncertų salėje pasitiko Palangos vadovas Šarūnas Vaitkus su šeima. („Vakarinės Palangos“ nuotr.)

Nusprendėme atvažiuoti ir laiką praleisti ten, kur kažkada su Diana susituokėme ir šventėme mūsų vestuves.

Labai norėjosi pabūti prie jūros

„Naujuosius pasitiksime Palangoje ir čia praleisime visą pirmąją ateinančių metų dieną. Ką čia slėpti – nusprendėme atvažiuoti ir laiką praleisti ten, kur kažkada su Diana susituokėme ir šventėme mūsų vestuves. Tai buvo prie „Medūzos“. Tuomet „Medūza“ ten viena ir tebuvo, dabar čia visa aplinkinė teritorija apsistatė. Mums tai – tam tikros emocijos, prisiminimai, juk kitąmet bus trisdešimt metų, kai mes susituokėme. Labai norėjosi šiandien pabūti prie jūros, – apie Nausėdų šeimai svarbią vietą Palangos Kunigiškėse žurnalistei pasakojo prezidentas. – Tuo pačiu nusprendėme apsilankyti koncerte, o po to su giminaičiais eisime prie jūros pasitikti Naujųjų metų“.

Šalies vadovas sakė neatsitiktinai pasirinkęs Jeronimo Miliaus, su puikiais muzikantais parengusio naujametę programą pagal vienos iš geriausių visų laikų grupių „Queen“ ir legendinio Freddie Mercury šedevrus, koncertą.

„Mes nusprendėme paklausyti „Queen‘ų“, mums labai patinka ši grupė, su Diana gerai žinome absoliučiai visas jų dainas. Kažkada, kai studijavau Vokietijoje, 1990 – aisiais, net įsigijau visus kompaktinius diskus su „Queen‘ais“. Žodžiu, mums tai yra išskirtinė grupė, ir tiesiog įdomu pamatyti, kaip Jeronimas Milius atliks „Queen‘us“. Manau, tai labai didelis iššūkis bet kuriam dainininkui, nes „Quenn‘ai“ yra „Quenn‘ai“, – apie tai, kodėl paskutiniąsias išeinančių metų valandas nusprendė praleisti Palangos koncertų salėje, žurnalistei pasakojo G.Nausėda.

Mažoji Ievutė pirmajai šalies poniai Dianai įteikė gardų šokoladą. Užkalbinta prezidento, mergaitė nepasimetė ir mandagiai atsakė į kelis klausimus. „Vakarinės Palangos“ nuotr.

Paskutiniąją darbo dieną – savivaldybėms svarbūs įstatymai

Šiuos Naujuosius metus ypač džiaugsmingai galėjo pasitikti šalies savivaldybių atstovai – paskutiniąją praėjusių metų dieną prezidentas pasirašė Seimo neseniai patvirtintas tam tikrų įstatymų pataisas, leidžiančias savivaldybėms viešosioms socialinėms paslaugoms teikti vykdyti vidaus pirkimus ir nesibaiminti, kad tuo atveju, jei tokios paslaugos bus deleguotos pačių savivaldybių įsteigtoms įmonėms, bus sulaukta Konkurencijos tarybos patikrinimų ir teiginių apie konkurencijos rinkoje iškraipymą.

„Taip, pasirašiau, šiandien paskutinėmis darbo valandomis, prieš pat išvykstant“, – atsakydamas į „Vakarinės Palangos“ klausimus paskutiniąją praėjusių metų dieną sakė prezidentas. – Tokia buvo mano nuostata. Tai nėra lengvas sprendimas, nes yra ir kitokių nuostatų bei nuomonių, kai kurie tai įvardija tam tikru konkurencijos suvaržymu, bet šitą dalyką aš žadėjau rinkimų kampanijos metu, tai palaikau iš principo, nes matau kai kurių savivaldybių teigiamų pavyzdžių. Manau, kad yra labai gerai, kad yra ir tokia, ir kitokia galimybė: niekas neuždraudžia atskiroms savivaldybėms, kurioms puikiai sekasi organizuoti viešuosius pirkimus ir jos tai daro daug metų, pavyzdžiui, Klaipėdos savivaldybė, daryti tai ir toliau, ir jos negrįš prie vidaus sandorių. Bet yra ir gerų priešingų pavyzdžių, tai kodėl dabar juos eliminuoti? Todėl mano sprendimas buvo pasirašyti įstatymų pataisas“.

„Stebėtinai vieninga nuomonė, kreipimąsi į prezidentą, Seimą, Vyriausybę pasirašė visi šešiasdešimt šalies savivaldybių merai. Tai labai įspūdinga, kad visi merai taip vieningai nusprendė palaikyti pasisakančius už vidaus sandorius, net ir vadovai tų savivaldybių, kurios vidaus sandoriais nesinaudoja“, – šalies merų vienybę vertino G. Nausėda.

Valstybei vadovauti – ne „Ferrario“ vairą sukti

– Kas Jums buvo sunkiausia per tą pirmąjį Jūsų darbo pusmetį, kai liepos 12 – ąją tapote inauguruotu šalies prezidentu?

– Sunkiausia buvo gyvenimo būdo pakeitimas: visiškai kitas gyvenimas, visiškai kitas tempas, visiškai kitas darbų turinys, išsitrina ribos tarp privataus ir viešojo gyvenimo. Tam reikia pasiruošti, bet niekada negali tam pasiruošti, nes prezidentais netampama keletą kartų per gyvenimą. Prezidentu tampi vieną kartą, ir tam nėra kaip pasiruošti, nėra jokių universitetų, jokių kursų, kurie parengtų prezidentus. Visa tai reikia greitai perprasti. Dianai buvo dar didesnis iššūkis, nes ji yra dar labiau šeimos žmogus nei aš. Sunku, bet įdomu.

– Ko palinkėtumėte sau ateinančiais metais?

– Sau aš nelabai turiu ką linkėti, turiu viską, apie ką galima gyvenime svajoti. Matau žmonių palaikymą, teigiamas jų reakcijas, tai be galo džiugina. Matau galimybes keisti Lietuvos gyvenimą, nors norėtųsi, kad tai pavyktų padaryti greičiau. Deja, valstybė yra kaip laivas su vairu, ir tą vairą negali sukinėti kaip „Ferrario“ vairą: reikia daug sykių jį sukti, kad valstybės laivas pakeistų savo kursą. Bet kuomet žinai, kuriuo kursu plauki, gali tai padaryti, o jei neturi kurso, tada ir geras laivas nepadės. Manau, kad dabar yra unikali galimybė žmonėms suteikti tikėjimą, kad valstybėje gali būti daugiau teisingumo, daugiau gerovės. Manau, kad kartu su komanda, kurią pavyko surinkti labai pajėgią, pavyks padaryti, kad reikalai pajudėtų. Žinoma, žmonės kartais nori, kad per keturis ar penkis mėnesius padarytum tai, kas nebuvo padaryta per trisdešimt metų, bet reikia suprasti, kad kai kurie dalykai nėra taip lengvai pakeičiami.

– Ko palinkėtumėte Lietuvos žmonėms ateinančiais metais?

– Ir Lietuvos, ir Palangos žmonėms pirmiausia noriu palinkėti labiau pasitikėti savimi, savo šeima, savo bendruomene ir savo valstybe, ir tada jokios kliūtys mums nebus baisios. Lietuva yra nuostabi šalis, nuostabi savo žmonėmis, kurie turbūt dar patys nėra iki galo įsisąmoninę, kiek daug jie gali pasiekti. Būkite laimingi!

Vidurnaktis – prie „Medūzos“

Likus pusvalandžiui iki vidurnakčio išvykę iš Palangos koncertų salės Naujuosius 2020-uosius šalies vadovas G. Nausėda su pirmąja šalies ponia Diana ir giminaičiais pasitiko ant jūros kranto šalia „Medūzos“.

Palangos meras Šarūnas Vaitkus su šeima, pasitikę prezidentą, taip pat mėgavosi naujamečiu renginiu Palangos koncertų salėje. Pasibaigus koncertui šeimyna, likus vos kelioms minutėms iki vidurnakčio, dar spėjo pasiekti pajūrį ir čia stebėjo šventinius fejerverkus. („Vakarinės Palangos“ nuotr.)