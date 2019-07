Prezidentei – neringiškių peticija

Aštuoni šimtai neringiškių pasirašė peticiją, kuria prašoma sugrąžinti anksčiau galiojusią tvarką, kai vietos gyventojai keltais galėjo keltis be eilės.

Greitai suvaldyti nepavyks

Surinkti parašai ir peticija išsiųsta prezidentūrai, Vyriausybei, Susisiekimo ministerijai ir Neringos savivaldybei, kuri pati siuntė užklausas Vyriausybei, tačiau iki šiol negavo aiškaus atsakymo, kaip bus sprendžiama ši problema.

Tad kas gi turėtų priimti sprendimą šioje situacijoje ir galutinai įvardyti, ar liks dabartinė tvarka, ar bus grąžinta senoji?

Susisiekimo ministras Rokas Masiulis pirštu duria į įmonę "Smiltynės perkėla" ir aiškina, jog įmonei pavesta išspręsti situaciją.

"Mes esame pavedę vietinei valdžiai pasiūlyti patį protingiausią mechanizmą. Čia yra viena medalio pusė. Kita, kad iki šiol į Nidą, į Smiltynę keldavosi daug žmonių, kurie nelegaliai gaudavo tą leidimą. Vien šiais metais, kai Kelių direkcija perėmė iš savivaldybės funkciją išduoti leidimus, jau 2,6 tūkst. leidimų panaikinome. Dabar skundų yra iš vietinių gyventojų, bet buvo skundų iš visų kitų žmonių, kodėl be eilės keliami prabangūs automobiliai – vienas nemokamai, antras be eilės. Reikia ir šitą dalį suvaldyti, bet taip staigiai nepavyks", – aiškino R.Masiulis.

Direktorius nieko nežino?

Tačiau įmonei laikinai vadovaujantis Mindaugas Čiakas tik gūžčiojo pečiais ir tikino nežinantis, kas turi priimti galutinius sprendimus dėl automobilių spūsčių perkėloje.

"Mes esame pasiruošę bendradarbiauti ir išspręsti visus šiuos klausimus. Mes nekovojame ir nesakome, kad eilė (tik neringiškiams – A.A.) turi būti sugrąžinta. Kas turi priimti sprendimą? Aš nežinau. Manau, kad greitai viskas išsispręs. Aš vienas nieko negaliu nuspręsti. Tai ne mano asmeninis kiemas", – mykė laikinai generalinio direktoriaus pareigas einantis M.Čiakas.

"Klaipėdos" skaitytojo nuotr.

Idėja – iš perkėlos?

Susisiekimo ministerija vis dėlto įvardijo, jog ažiotažą sukėlusią tvarką priėmė įmonė "Smiltynės perkėla", tad ji ir turi aiškintis, ar ji tinkama.

"Šiuo metu teisės aktai nereglamentuoja teisės keltis be eilės keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją, o numato tik lengvatą bilieto kainos kompensavimui, kuri nesuteikia teisės keltis be eilės. Sprendimą keisti transporto eismo organizavimo tvarką Naujojoje perkėloje – nuo šių metų birželio 6 d. atsisakyti pirmenybinės eilės – priėmė įmonė "Smiltynės perkėla". Susisiekimo ministerija buvo informuota apie planus panaikinti pirmenybinę eilę, tačiau ministerija ne kartą siūlė šį sprendimą įgyvendinti ne sezono metu ir tik atsakingai įvertinus keleivių poreikius ir srautus", – situaciją komentavo Susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėja Edita Banienė.

Susisiekimo ministerija pabrėžė, kad bendrovė "Smiltynės perkėla" turi peržiūrėti eismo organizavimo tvarką perkėlos teritorijoje ir užtikrinti keleivių, transporto, viešojo transporto susisiekimą pagal numatytus ir suderintus grafikus.

"Taip pat privalo kėlimą į Kuršių neriją organizuoti kuo optimaliau, kad būtų išvengta eilių", – akcentavo E.Banienė.

Šiokiadieniais eilių nemato

"Smiltynės perkėlos" viešųjų ryšių specialistas Jevgenijus Bardauskas tikino, jog įmonė kol kas laikosi teisės aktų.

"Mes laikomės teisės aktų ir nieko daugiau nežinome. Man sunku komentuoti, ką ministras turėjo galvoje, sakydamas, jog duotas nurodymas vietos valdžiai. Teisės aktai nenumato pirmenybinės eilės niekam, išskyrus specialųjį transportą. Neringos savivaldybė taip pat kreipėsi į Vyriausybę. Kol kas lauksime sprendimų. Mes padarėme viską, ką galėjome. Ryte ir vakare paleidome po papildomą keltą. Vakarais po darbo dirba trys keltai. Taip, savaitgaliais būna eilių, visi tai matome", – pasakojo J.Bardauskas.

Įmonės atstovas aiškino, jog padidėję srautai perkėloje negalėtų būti siejami su pasikeitusia tvarka.

"Savaitgaliais perkeliama tūkstantis ar du tūkstančiai automobilių, o Joninių savaitgalį perkelta keturi. Išaugo srautai. Darbo dienomis problemų nėra. Nė vieną penktadienį nesiformavo eilės, jų buvo tik sekmadieniais. Jei matome didesnį srautą, pradeda dirbti papildomas keltas", – tikino įmonės atstovas.