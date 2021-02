Klaipėdiečius trikdo įspėjimas prie bėgių: kas čia pašaliniai?

Vitės kvartalo gyventojai ir daugybė klaipėdiečių, kurie buvo įpratę į Melnragę pėdinti parku, nemažai metų žingsniuodavo per bene septynerius geležinkelio bėgius.

Penkeri įveikiami nesunkiai, nes ties jais įrengtas kelias. Kitus dvejus, esančius arčiau parko, tenka peržengti, o dviračius per juos žmonės įpratę nešte persinešti.

Taip pasiekti pajūrį kur kas greičiau, nei eiti iki P.Lideikio gatvės tilto per geležinkelį.

Neseniai uostamiesčio gyventojai ėmė dalytis žinia, kad prie jiems įprastos perėjos per geležinkelį atsirado įspėjantys užrašai: "Pašaliniams eiti draudžiama."

"Kas čia pašaliniai? Mes, klaipėdiečiai?" – piktinosi žmonės.

Bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" korporatyvinės komunikacijos vadovas Tomas Digaitis paaiškino, kad šioje vietoje yra septyni geležinkelio keliai, o žmonių bandymai šiuo techniniu keliu kirsti bėgius pėsčiomis yra itin pavojingi.

"Privažiavimo kelias yra skirtas šuliniams prižiūrėti, bet tikrai ne pėstiesiems ar dviratininkams kirsti geležinkelio bėgius. Saugiausia pereiti geležinkelio kelyną už 150 metrų esančiu P.Lideikio gatvės viaduku, kur saugi infrastruktūra pėstiesiems", – į dienraščio "Klaipėda" klausimą atsakė T.Digaitis.

Ne vienas klaipėdietis prisiminė daugiau nei prieš dešimtmetį pasklidusias ir iki šiol gyvas kalbas, kad uosto įmonės, į kurias kroviniai rieda geležinkelio bėgiais, sumokėjo miestui milžinišką sumą pėsčiųjų tiltui čia įrengti.

Iš lūpų į lūpas vis dar perduodamas pasakojimas apie esą savivaldybei sumokėtus pinigus, buvusio miesto mero Rimanto Taraškevičiaus tikinimu, yra niekuo neparemtas mitas.

"Tada buvo kalbama, kad šiuo perėjimo keliu per geležinkelį naudojasi ne ypač didelė dalis Melnragės ir Vitės kvartalo gyventojų. Aišku, kai kurie klaipėdiečiai jį labai mėgo. Tačiau konstatuota, kad pereiti čia bėgius – itin pavojinga. Kai prasidėjo kalba apie pėsčiųjų tilto per geležinkelį statybą, paaiškėjo, kad jis kainuotų nepamatuotai daug. Kiek dabar pamenu, visi nuleido rankas ir pasakė, kad dėl nedidelio žmonių srauto tokius pinigus leisti būtų per brangu. Todėl ir pinigų niekas nedavė. Tai galiu patvirtinti visu 100 procentų. Taip ta idėja ir užgeso. Dauguma žmonių keliauja per P.Lideikio gatvės tiltą", – teigė R.Taraškevičius.

Tada būta kalbų, kad reikėtų ne tik tiltą statyti, bet ir prižiūrėti link jo vedančius takus.