Prie Klaipėdos apskrities policijos prisijungė penki nauji pareigūnai

Viena iš merginų policijos pareigūne nutarė tapti prieš tai pabandžiusi tarnybą kitose statutinėse įstaigose – karo policijoje ir kalėjimų tarnyboje, tačiau širdis visgi linko policijos link.
Dar viena naujoji kolegė Izabelė, prieš tai dirbusi civilį darbą, nutarė įgyvendinti svajonę ir tapti policijos kinologe.
Tarnybą šiandien pradedantis pareigūnas Simonas pasakojo, kad policijos darbu teisės studijų metu jį sudomino Klaipėdos apskrities VPK dirbantys dėstytojai, tad, baigęs mokslus, nedvejodamas pasirinko darbą Klaipėdos miesto PK.
Dar viena kolegė Viktorija kelerius metus policijoje dirbo pagal darbo sutartį. Pasak jos, darbas taip patiko, kad nutarė baigti įvadinius kursus ir tapti policijos pareigūne.
Naujausi komentarai