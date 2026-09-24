Pritarta požeminės perėjos atsiradimui

pritarė požeminės geležinkelio perėjos ties Pušyno ir Parko gatvėmis vystymo projektui.
Šiuo metu ties Pušyno ir Parko g. esančius tris geležinkelio kelius klaipėdiečiai kerta vieno lygio, itin prastos būklės, nereguliuojamoje perėjoje.
Siekiant užtikrinti saugesnį geležinkelio kirtimą, šioje vietoje planuojama įrengti požeminę pėsčiųjų ir dviratininkų perėją.
Projekte numatytas ne mažiau kaip 4 metrų pločio tunelis, kuriame būtų įrengti laiptai ir liftai.
Dviratininkams būtų įrengti specialūs loveliai dviračiams užsivesti.
Perėja taip pat būtų pritaikyta žmonėms su negalia ir tėvams su vaikiškais vežimėliais.
Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus tikino, kad sprendimo dėl saugesnio geležinkelio kirtimo šioje vietoje siekta ne vienerius metus.
„Per tą laiką įvyko ne vienas susitikimas, nuolatinės diskusijos su gyventojais dėl tinkamų visoms pusėms sprendimų. Todėl pagaliau turime konkretų sprendimą ir galime judėti į priekį. Privalome užtikrinti, kad žmonėms nereikėtų rizikuoti, kertant geležinkelį, ir kad iš vienos gatvės į kitą būtų galima patekti saugiai, patogiai ir visiems, nesvarbu, ar žmogus naudosis laiptais, ar stums vežimėlį, ar važiuos dviračiu“, – teigė A. Vaitkus.
Projektą planuojama įgyvendinti 2026–2029 metais.
Preliminari projekto vertė – apie 5,5 mln. eurų.
Iš jų 85 proc. sudarys Europos Sąjungos lėšos, 12 proc. prisidės bendrovė „LTG Infra“, o savivaldybės dalis sieks apie 167 tūkst. eurų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)