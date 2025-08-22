Per profilaktinius bandymus „pakibo“ Biržos tiltas

Tilto pakėlimas buvo reikalingas, nes rugsėjo 13 d. planuojamas burlaivio „Meridianas“ plukdymas į doką remontui.
Numatoma didelė operacija, reikės kelių vilkikų pagalbos, reikės patraukti „Sudūvį“, taip pat teks pakelti abu tiltus.
Tad iš anksto buvo bandoma pasitikrinti, ar viskas gerai.
Iš paaiškėjo, kad pabandyti buvo verta, nes kaip tik nuleidžiant strigo Biržos tilto viena pusė.
Klaipėdos merą pavaduojantis vicemeras Algirdas Kamarauskas iš pat ryto apžiūrėjo Biržos tilto techninę patalpą, kuri yra po tiltu.
„Pirminė versija, kad yra problemų elektros variklyje, kuris kelia tilto dalį iš Naujamiesčio pusės. Šiuo metu tas variklis yra atjungtas nuo reduktoriaus. Vykdomi matavimai. Aiškinamasi, ar variklis nėra sugedęs. Lygiagrečiai ieškoma, kur įsigyti tokį variklį, jei bus konstatuota, kad esamas variklis netinkamas eksploatuoti ir jį teks pakeisti nauju, bet, aišku, gali būti gedimas ir pačiame reduktoriuje“, – teigė A. Kamarauskas.
Tilto dalies iš Senamiesčio pusės reduktorius buvo neseniai remontuotas, pakeisti guoliai ir šita tilto dalis veikė gerai, kitos dalies, kuri dabar strigo nuleidžiant, profilaktiniai remonto darbai buvo daryti seniau.
Pasak vicemero A. Kamarausko, pakeltą tilto dalį bus bandoma nuleisti krano pagalba, kad būtų galima tiltu važinėti, kol bus rastos detalės ir tiltas bus remontuojamas.
Bendrovės „Viadukas“, prižiūrinčios Biržos tilto techninę būklę, vadovas Simonas Vitkevičius patikino, kad aiškinamos gedimo priežastys ir tiltas bus kuo skubiaus remontuojamas.
„Dėsime visas pastangas, kad iki rugsėjo 13 dienos, kai reikės plukdyti „Meridianą“ remontui, suremontuotume tiltą. Tikimės, kad gedimas nesudėtingas ir pavyks greitai jį pašalinti. Tiltas yra senas, tam ir atliekami profilaktiniai kėlimai, kad išbandytume visas sistemas ir matytume, kaip jos veikia“, – kalbėjo S. Vitkevičius.
Naujausi komentarai