 Klaipėdos Biržos tiltas vėl atidarytas

2025-08-26 16:15
Brigita Juodelytė

Klaipėdos miesto savivaldybė pranešė, kad nuo rugpjūčio 26 d. Biržos tiltas vėl atvertas eismui. Nuo 14 val. juo leidžiamas ir viešojo transporto judėjimas iš pietinės pusės.

Biržos tiltas
Biržos tiltas / Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.

Savivaldybė taip pat informuoja, kad nuo rugpjūčio 27 d., 13 val., autobusai ir kitos viešojo transporto priemonės grįš prie senojo maršruto – važiuos pro Atgimimo stotelę.

„Dėkojame už kantrybę!“ – rašoma savivaldybės pranešime.

Tiltas kėlė iššūkių

Po nesėkmingo bandymo profilaktiškai pakelti Biržos tiltą, savaitgalį buvo demontuotas ir pertvarkytas tilto mechanizmo variklis. Tačiau tai problemos neišsprendė – pakėlimo mechanizmas užstrigo.

Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas dienraščiui „Klaipėda“ anksčiau sakė, kad gali būti, jog gedimo priežastis nėra vien variklis. Variklis buvo sutvarkytas ir įstatytas į vietą, bet pakėlimo mechanizmas vis tiek strigo, todėl buvo ieškoma kitų sprendimų.

