Provokatorių korta: Rusija ruošia Klaipėdos aneksiją

Bauginimai – su klaidomis
„Rusai planuoja aneksuoti Klaipėdos kraštą“, – toks tekstas parašytas vienoje lapelio pusėje, kur sakinio pabaigoje mažaraščiai nepadėjo taško (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).
Kitoje lapelio pusėje parašyta: „Tapk šauliu jeigu nenori prarasti savo namus.“
Perspėjimų rašytojai ne tik nežino, kad sakiniai lietuvių kalboje baigiami tašku, prieš pagrindinį ir šalutinį sakinį jungiantį žodį „jeigu“ raštelio autoriai taip pat nedėjo kablelio.
Plinta tik pajūryje
Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas Laimonas Vaškys pripažino, kad kituose šalies miestuose nebuvo pastebėta tokio pobūdžio pranešimų.
„Tik Klaipėdoje jų būta, neteko girdėti, kad kituose miestuose kažkas panašaus vyktų“, – teigė L. Vaškys.
Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (Jūros) šaulių 3-iosios rinktinės vadas majoras Artūras Milkintis pripažino, kad šauliai jau buvo anksčiau sulaukę klaipėdiečių pranešimų apie panašius lapelius.
„Apie šiuos laiškus ar žinutes su tomis pačiomis klaidomis mums gyventojai jau buvo pranešę. Jau kurį laiką stebime situaciją. Tai pastebėta Klaipėdoje skirtingose miesto vietose. Tai tikrai nėra mūsų šaulių veikla“, – patikino A. Milkintis.
Šaulių sąjunga kviečia žmones į savo gretas, tačiau tikrai ne tokiais metodais.
„Turime žinių apie šias iniciatyvas ar dar kai kurias kitas. Buvo pranešimų, kad tokie lapeliai klijuojami ant stulpų. Tai tikrai nėra Šaulių sąjungos kvietimai ir tai nėra mano vadovaujamos rinktinės šaulių kvietimai. Tai esame apkalbėję su Šaulių sąjungos vadovybe. Tai – ne mūsų darbas“, – patikino A. Milkintis.
Vienas klaipėdietis, radęs tokį raštelį, užkištą už jo automobilio priekinio stiklo valytuvo, itin stebėjosi pranešimu.
„Propagandistai nusmurgę. Gal jau užtenka tų gąsdinimų“, – taip sureagavo vyras.
Tai kelia paniką
Kas Klaipėdoje prisidengia šaulių vardu, dar aiškinamasi.
„Kol kas raštelių autoriai neidentifikuoti. Gyventojai turėtų įsiminti, kad visi skelbimai ar kvietimai, kuriuos platina Šaulių sąjunga, yra identifikuojami pagal logotipus. Mes visur naudojame savo ženklą. Jei informacija skelbiama socialiniuose tinkluose ar interneto svetainėse, visada duodame aiškią nuorodą, kur ir kaip žmogus gali pasitikrinti informaciją. Norintieji tapti šauliais gali informacijos susirasti internete, užtenka įvesti paieškoje „Tapk šauliu“, – teigė A. Milkintis.
Vakarų (Jūros) šaulių 3-iosios rinktinės vadas akcentavo, kad miestiečių užfiksuoti tokio pobūdžio raginimai tapti šauliu nėra tinkama komunikacija.
„O radę tokius neaiškius „produktus“ žmonės galėtų susisiekti su mumis ir nurodyti laiką, vietą, kur jie rado tokius raštelius. Žinome, kad buvo mėtyti rašteliai į pašto dėžutes, klijuoti ant stulpų. Būtume dėkingi už informaciją. Tada gal galėtume ir atsekti, kas mieste platina tokius raštelius. Tai kompromituoja Šaulių sąjungą“, – pripažino rinktinės vadas.
Tai yra nerimo skleidimas. Iš to gali kilti nesantaika, priešiškumas. O mes esame tam, kad nuramintume visuomenę.
A. Milkintis atkreipė dėmesį į pagrindinį tokių raštelių platintojų tikslą – nerimo skleidimą.
„Rašoma, kad kažkas kažką okupuoti ruošiasi. Tai yra nerimo skleidimas. Iš to gali kilti nesantaika, priešiškumas. O mes esame tam, kad nuramintume visuomenę. Visi, kas pas mus ateina, gauna tam tikrą parengimą. O pasirengęs žmogus į visą situaciją žiūri ramiau, nes yra pasiruošęs“, – pabrėžė A. Milkintis.
Kas platina proklamacijas?
Šauliams gyventojai buvo pranešę ir apie kitas keistas proklamacijas, kuriomis jau turėtų pasidomėti tam tikros tarnybos.
Klaipėdoje ir Šiauliuose aptikti viešose vietose klijuoti lipdukai, kuriuose jau girdimi raginimai priešintis islamistams.
„Islamistai Lietuvoje nelaukiami. Lietuviai pasipriešinkime“, – su klaidomis rašoma vienoje iš proklamacijų, kurių autoriai nežino, kad kreipinys išskiriamas kableliu.
Kitame užraše, kuris fiksuotas Klaipėdoje, kreipiamasi į miesto gyventojus. Ir vėl su klaidomis.
„Klaipėdieti mums tavęs reikia! Junkis į patriotų gretas! Išsaugokime tėvynę kartu!“ – rašoma kreipimesi į miestiečius, kuris buvo užklijuotas ant stulpo vienoje Klaipėdos sankryžoje.
O štai dar vienas raštelis, kuris buvo priklijuotas ant vieno iš stulpų, jau suteikė šiek tiek daugiau informacijos apie galimus jo autorius.
Tėvynės gynėjais prisistatę asmenys rašė – „Nelegaliai imigracijai ne. Mūsų šalis. Mūsų taisyklės. Mūsų ateitis“.
Dar vieno lapelio autoriai gyventojams net priminė 90-uosius: „Kad apsaugoti savo namus, prisiminkime 90-uosius metus, kai žmonės buvo pasiryžę naktimis budėti strateginiuose objektuose, kad apsaugotų savo namus. Jeigu patys nieko nedarysime, tai joks NATO mums nepadės ir liksime be Tėvynės.“
Jungtuko „kad“ vartojimas su bendratimi galėtų byloti, jog tekstą rašė ne lietuvis. Tokie junginiai būdingi slavų kalboms. Tačiau „kad“ su bendratimi vartoja ir dauguma nutautėjusių lietuvių.
Kodėl slėpė veidus?
Partizanų generolo Jono Žemaičio-Vytauto atvaizdą dar vienoje proklamacijoje naudoję asmenys užraše generolą sumaketavo taip, kad jis primintų sovietų plakatuose itin dažnai naudotą įvaizdį – kariškis, rodantis tiesiai pirštu, klausia, ar užsirašė pilietis į savanorius.
Proklamacijoje naudojama įsakmi retorika: „Aš noriu, kad stotum į patriotų gretas.“
Užraše matyti socialiniuose tinkluose naudojamos paskyros nuoroda.
Peržvelgus šios paskyros autorių platinamą informaciją, kyla įvairių klausimų. Nevyriausybine organizacija prisistatantys asmenys savo šūkyje skelbė, kad jie yra už savus, Dievą ir tautą.
„Mes esame patriotinė grupė Lietuvoje, įsikūrusi Šiauliuose, organizuojame patriotinius renginius Šiauliuose ir Klaipėdoje. Mums rūpi tik Lietuvos interesai. Mes esame prieš Lietuvos islamizaciją“, – taip savo veiklą pristatė veikėjai.
Socialiniuose tinkluose platinamos nuotraukos, kuriose keli jauni žmonės įvairiose vietose užfiksuoti stovintys su trispalvėmis.
Įrašai pradėti platinti nuo balandžio mėnesio.
Maždaug tuo pačiu metu klaipėdiečiai ir ėmė fiksuoti pirmąsias proklamacijas uostamiestyje.
Kai kuriose viešose vietose jaunuoliai neslėpė veidų, o Teatro aikštėje, gegužės mėnesį šviečiant saulei, jaunuoliai prie Anikės fontano sustojo dėvėdami kepures ir gobtuvus, akis dengdami juodais akiniais ar kitaip dengdami veidus.
Socialinio tinklo paskyroje nenurodyta, kas yra jos autorius, nepateikti ir kontaktiniai duomenys.
„Nesubrendėliai ar provokatoriai?“
Buvusį Valstybės saugumo departamento Klaipėdos skyriaus vadovą Algirdą Grublį labai nustebino uostamiestyje rastų raštelių turinys.
„Ką veikia tarnybos? Šauliams turėtų tikrai nepatikti, kad jų vardą kažkas tampo“, – stebėjosi visuomenininkas.
A. Grublys pastebėjo, kad islamizmo korta mesta ne veltui.
„Tai yra nesantaikos kurstymas, žmonių nuteikimas prieš kitataučius. Visa tai erzina žmones. O neigiamų nuotaikų eskalacija yra naudinga tik Rusijai. Įdomu, ar policija jais nesusidomėjo? Gal šie jaunuoliai – informacinio karo sudėtinė dalis?“ – stebėjosi A. Grublys.
Jis pastebėjo, kad raštelių tekstai yra provokuojantys.
„Sulauksime to, kad priešiška žiniasklaida pradės platinti šiuos lapelius ir dar ims kaltinti Lietuvą nežinia kuo. Visa tai pažeidžia mūsų valstybės interesą. Kyla klausimas – ar tai nesubrendėliai, ar provokatoriai?“ – svarstė A. Grublys.
Klaipėdietis prisiminė tam tikrus marginalinius veikėjus, į kuriuos visi ilgą laiką nekreipė dėmesio.
„Tarnybos susizgribo per vėlai, kai jau jie ėmė kelti galvas. Šiuo metu reikia labai didelio atsargumo ir atidumo dėl viešose vietose platinamos retorikos. Ar šių proklamacijų rašytojai žino, kuo skiriasi islamistai nuo kitų Azijos gyventojų? Rytų šalių gyventojai, išpažįstantys islamą, nekelia jokios grėsmės. Jie nėra islamistai. O islamistams, kurie vadovaujasi tik šariato teise, Lietuva neįdomi. Antras momentas: iš kur žinoma, kad Rusija jau ruošiasi aneksuoti Klaipėdą? Tai yra bauginimas, o kartu ir mūsų kariuomenės menkinimas. Tokios proklamacijos tik pila vandenį ant Kremliaus propagandos girnų“, – pastebėjo A. Grublys.
Ragino nereaguoti
Klaipėdos universiteto mokslininkė, tyrinėjanti dezinformacijos apraiškas, dr. Rosita Vaičiulė tikino, kad tokio pobūdžio proklamacijos nėra naujiena.
„Pirmoji žinia gyventojams – į tokius reiškinius nereikia niekaip reaguoti. Reikia nufotografuoti ir informaciją perduoti tarnyboms. Visa tai mes jau matėme 1990 m. Tai vyksta dabar, tai vyko Ukrainoje prieš pat rusų invaziją. Stengiamasi sukelti visuomenėje sumaištį, nepasitikėjimą institucijomis, o šiuo atveju – Šaulių sąjunga. Kitas niuansas – jei tai daro reali jaunuomonė, ji yra naudojama kaip mikropropagandos įrankis. Vykdoma lokali propaganda“, – pastebėjo R. Vaičiulė.
Mokslininkė pripažino, kad apie tokius reiškinius būtina informuoti visuomenę.
„Tai yra hibridinių atakų atšvaitai. Bandoma sumenkinti institucijų veiklą. Tokiais atvejais dažniausiai nusitaikoma į nesantaikos kurstymą prieš kitataučius. Taip pat sėjama baimė. O baimė – tai ta emocija, kuri žmoguje išjungia jo kritinį mąstymą. Tai byloja naudojami šaukiniai – Klaipėdos kraštas esą bus okupuotas. Kuo remiasi autoriai? Žodis „okupacija“ piliečiams juk kelia baimę“, – kalbėjo R. Vaičiulė.
„Savos vėliavos principas“
R. Vaičiulė atkreipė dėmesį, kad situacija gali būti apibūdinama kaip savos vėliavos principas.
„Tai reiškia, kad propaganda ir žmonių kiršinimas vyksta po sava vėliava. Atrodytų, kad į visuomenę kreipiasi savi, patriotai. Bet tikslas – kiršinti tautą. Tokius pat dalykus darė KGB dirbantys lietuviai. Apsimesdami, kad jie yra už Lietuvą ir nepriklausomybę, o iš tiesų infiltruodavosi į partizanų gretas ir išduodavo partizanus“, – pastebėjo R. Vaičiulė.
Ji priminė, kad panašūs judėjimai itin kelia galvas visoje Europoje.
„Visuomenė turi būti informuota. Žinoti reikia. Bet reaguoti nereikia niekaip. Tai vyksta ne tik socialiniuose tinkluose, o ir viešojoje erdvėje. Dabar matome tai ir gatvėse, jei jau ir čia klijuojamos proklamacijos“, – pripažino R. Vaičiūtė.
Konferencija „Atsparūs. Miestas ir uostas“
Aktyviai įsitraukti į diskusijas ir pasidalinti savo idėjomis, patirtimis bei kartu ieškoti atsakymų kviečiami Klaipėdos regiono verslų atstovai, šeimos, bendruomenės, visuomeninės organizacijos ir visi iniciatyvūs piliečiai. Tik mezgant prasmingą dialogą ir kalbant apie iššūkius ir jų padarinius, pavyks rasti sprendimus, prisidėsiančius prie mūsų šalies stiprinimo. Konferencija „Atsparūs: miestas ir uostas“ vyks spalio 23 d. 9.30 val.–16.30 val., Pilies muziejaus konferencijų salėje (Priešpilio g. 2, Klaipėda).
Pagrindiniai rėmėjai: „Klaipėdos energija“, „Mano būstas“, „Mano bank“.
Rėmėjai: „KN energies“, Klaipėdos rajono savivaldybė, „Kamineros grupė“, „Vlantana“, „Bega“.
Partneriai: Klaipėdos miesto savivaldybė, „Klaipėdos uostas“, „Social limo“.
Iniciatyvos partneriai: Klaipėdos universitetas, Klaipėdos pramoninkų asociacija.
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(be temos)