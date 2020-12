Respublikinės Klaipėdos ligoninės Tomografijos skyriui suteikta akreditacija

„Tai – tarsi kokybės ženklas, kuris patvirtina, kad mūsų prostatos MR tyrimai yra atliekami ir vertinami pačiu aukščiausiu ekspertiniu lygmeniu, tokiu pat, kaip Vokietijoje, Olandijoje ar Švedijoje. Tai garantija, kad ir čia, pas mus Klaipėdoje, taip pat teikiama paties aukščiausio lygio ir kokybės paslauga“, – džiaugiasi Tomografijos skyriaus vedėjas Artūras Čiuvašovas.

Iki tikslo – nelengvas kelias

Radiologo A. Čiuvašovo teigimu, tai buvo didelis darbas, ilgas procesas, trukęs daugiau kaip metus. Respublikinei Klaipėdos ligoninei teko dalyvauti Radboudo universiteto projekte, pagal kurį Prostatos magnetinio rezonanso kompetencijos centrai steigiami visoje Europoje ir pasaulyje. Juose prostatos MRT tyrimai atliekami ir vertinami pagal vieną, įrodymais pagrįstą, europinį standartą. Tokie centrai jau veikia Nyderlanduose, Šveicarijoje, Belgijoje ir kitur, taip pat Jungtinėse Amerikos Valstijose, Azijos šalyse, Australijoje. Jie ne tik atlieka prostatos MRT tyrimus pagal aukščiausius reikalavimus ir naujausias Radboudo universiteto mokslininkų rekomendacijas, bet ir bendradarbiauja, esant būtinybei konsultuojasi tarpusavyje.

„Labai noriu padėkoti visai komandai, gydytojai Agnei Mačiūnienei ir mūsų technologams, kurie praėjo paskutinį akreditacijos etapą, taip pat ir ligoninės direktoriui, administracijai, kuri suprato projekto svarbą ir naudą, ir suteikė šios programos įgyvendinimui leidimą bei finansavimą. Didelį darbą atliko mūsų teisininkė Renata Baužienė, kuri ruošė sutartis – jos neįprastos ir sudėtingos, prie jų dirbta ne vieną savaitę, kad atitiktų tiek olandų, tiek mūsų teisės aktus. Dėkoju ir IT skyriaus vadovui Tomui Rekašiui už IT paramą – serverių paruošimą, sistemų suderinimą tarp mūsų ir olandų, kad būtų galima saugiai perduoti mūsų atliktus prostatos tyrimų vaizdus ir jų vertinimus“, – pasakoja radiologas A. Čiuvašovas.

Gydytojas Artūras Čiuvašovas ir gydytoja Agnė Mačiūnienė / Respublikinės Klaipėdos ligoninės nuotr.

Sudėtingas ir pats mokymosi procesas: Respublikinės Klaipėdos ligoninės specialistams – dviem technologams ir dviem gydytojams, teko vykti į Radboudo universitetą stažuotis. Po teorinių žinių buvo vertinama ligoninės turima įranga, technologų darbas, vaizdų kokybė, atlikimo seka ir t.t.

„Kiekvienas iš mokymuose dalyvavusių ligoninės radiologų, kurie dalyvavo akreditacijoje privalėjo nusiųsti po 100-ą prostatos MRT tyrimų, kad juos pakartotinai peržiūrėtų ir PMRC ekspertai. Buvo daug įdomių diskusijų ir aptarimų neaiškiais atvejais. Tai – tarsi egzaminas ir mokymasis vienu metu. Šis procesas būtinas, kad olandų ekspertai įvertintų, esant reikalui pataisytų mūsų žinias, sprendimų priėmimo eigą. Tyrimų vertinimas buvo paskutinis ir esminis, kad mūsų ligoninė būtų sertifikuota ir galėtų tapti Kompetencijos centru“, – sako gydytojas A. Čiuvašovas.

„Buvo ką veikti, bet tikrai verta, nes įgijau ne tik žinių, patobulėjau, bet ir įgavau daugiau pasitikėjimo savimi. Patirtis, kokia buvo prieš dvejus metus ir dabar – nepalyginama, skirtumas – didžiulis ir tuo labai džiaugiuosi“, – pastebėjimais dalijasi akredituota gydytoja radiologė A. Mačiūnienė.

Respublikinės Klaipėdos ligoninės Prostatos MRT Kompetencijos centras – vienintelis ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Artimiausi centrai yra Danijoje (3) ir Norvegijoje (1).

Respublikinės Klaipėdos ligoninės nuotr.

„Prostatos vėžys yra vienas iš dažniausiai diagnozuojamų susirgimų vyrams, o nuo tikslios diagnozės priklauso nepaprastai daug. Per pastaruosius 5-10 metų prostatos vėžio diagnostikoje vyksta didelės permainos, keičiasi požiūris ir į gydymą. Jeigu anksčiau vėžys nebuvo matomas ir nustatomas tarsi apčiuopom bei neretai skiriamas per agresyvus gydymas, tai diagnostikai tobulėjant ir atliekant magnetinio rezonanso (MR) tyrimą, praplečiamos galimybių ribos – mažiau praleistų atvejų, laiku pradėtas gydymas, o tam tikrais atvejais gydymas saugiai nukeliamas vėlesniam laikui, paliekant aktyvų stebėjimą. Taip kartais saugiau ir padaroma mažesnė žala sveikatai, nei be reikalo agresyviai gydant neišreikštas vėžio formas“, – sako gydytoja radiologė A. Mačiūnienė.

„Prostatos vėžio diagnostikoje magnetinio rezonanso tyrimas yra įtrauktas į diagnostines gaires, todėl taikomas kasdieninėje praktikoje vis didesne apimtimi. Metodo diagnostinis tikslumas yra nepaprastai svarbus, nes tyrimo rezultatas nulemia tolimesnius diagnostinius ir gydomuosius veiksmus. Deja, kasdieninėje praktikoje, stebimi dideli tikslumo svyravimai, kurie priklauso nuo turimos įrangos ir personalo kompetencijos. Visoje Europoje krypstama ta linkme, kad prostatos MRT būtų atliekama specializuotuose centruose, o vertinantys šiuos tyrimus specialistai būtų kompetentingi, turintys pakankamą patirtį ir specialių žinių. Su šia idėja Europoje ir kuriamas Prostatos MRT Kompetencijų centrų tinklas, kad pacientai ir urologai, galėtų tinkamai pasirinkti įstaigą, kur šis tyrimas bus atliktas aukščiausiu diagnostiniu tikslumu“, – aiškina radiologas A. Čiuvašovas.

Pačias naujausias technologijas prostatos vėžio diagnostikai Respublikinės Klaipėdos ligoninės radiologai pradėjo taikyti prieš septynerius metus, įsigijus trijų Teslų (3T) magnetinio rezonanso aparatą, o nuo 2018 metų pavasario atlieka ir prostatos biopsijas magnetinio rezonanso kontrolėje.

Šiuo metu Respublikinė Klaipėdos ligoninė yra vienas iš centrų atliekančių daugiausiai prostatos MRT tyrimų, o tyrimams pacientai atvažiuoja ne tik iš Klaipėdos miesto ar apskrities, bet iš visos Lietuvos – Šiaulių, Kauno, Marijampolės ir kt.

Respublikinės Klaipėdos ligoninės nuotr.

„Prostatos magnetinio rezonanso tyrimas yra vienas iš sudėtingiausių tyrimų radiologijoje, nes tiriami bent trys skirtingi audinių parametrai ir tai vadinama multiparametriniu tyrimu. Jo metu vertinama ne tik anatomija, bet ir kraujotaka bei ląstelių tankis. Tyrimas atliekamas ir vertinamas pagal standartizuotą Pi-Rads metodiką, kurios pirminė versija sukurta tame pačiame PMRC. Neturint pakankamai žinių ir patirties, tai, deja, atliekama ne visada teisingai“, – sako A. Čiuvašovas.

Prostatos MRT tyrimas atliekamas daugelyje šalies gydymo įstaigų, tačiau patirtys – nevienodos, todėl Respublikinės Klaipėdos ligoninės radiologai savo žiniomis ir patirtimi mielai dalinasi su kitų ligoninių kolegomis. Organizuojami kursai, mokymai grupėms ir individualios stažuotės. Vykę kursai sulaukė puikių dalyvių atsiliepimų ir buvo kartojami, o stažuotis į Respublikinę Klaipėdos ligoninę atvyksta radiologai iš Alytaus, Kauno ir kitų miestų.

„Mes siekiame, kad ta paslauga būtų prieinama ir kuo geriau atliekama, ir kitose gydymo įstaigose, kad pacientai šią paslaugą gautų kokybišką. Todėl mielai savo žiniomis dalinamės su kolegomis“, – pastebi radiologas A. Čiuvašovas.

Respublikinės Klaipėdos ligoninės nuotr.

Respublikinės Klaipėdos ligoninės radiologai ne tik atlieka MRT tyrimus ekspertiniu lygiu, bet ir yra vieninteliai Lietuvoje, atliekantys biopsijas magnetinio rezonanso kontrolėje. Prostatos magnetinio rezonanso tyrimo ir po to sekančios biopsijos MRT kontrolėje derinys ypač tiksliai ne tik parodo įtariamo vėžio židinius, bet ir pateikia medžiagos pavyzdžius būtent iš jų, ko padaryti kitais metodais neįmanoma.