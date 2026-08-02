Iš restorano – tiesiai į reanimacijos skyrių

Kvietė medikus ir policiją
Incidentas nutiko ketvirtadienį, kai viena šeima užsuko pietų į „Charlie Pizza“ restoraną.
„Su šeima atėjome pietų. Užsisakėme patiekalus. Sūnui yra treji metukai. Jam viskas smalsu. Vienu metu jis atsistojo ant kėdės. Net nepastebėjome, kai jis prilietė salėje kaip dekoraciją padarytą metalo vamzdį. Vamzdis vaikui gali atrodyti, kad metalinis vamzdis. Net mes nesupratome, kad vamzdyje yra elektros laidas, vamzdžio gale – atviras lizdas, kuriuo tekėjo srovė“, – pasakojo mažylio tėtis Artūras.
Pasak tėvų, vaikas buvo tiesiog nublokštas.
„Jis turi sveikatos problemų. Po smūgio jis ėmė dusti, pasidarė visas mėlynas“, – šiurpo tėvas.
Tėvai kvietė greitosios medicininės pagalbos ekipažą, kartu atvyko ir policija.
„Kažkas išsuko elektros lemputę, o elektra lizde vis tiek tekėjo. Aš net netikėjau, kad vaikas galėtų nusitrenkti. Staliukai atriboti atitvarais, o virš jų įrengtas metalinis vamzdis, einantis per dalį salės. Pasirodo, tai buvo toks instaliacijos sumanymas. Bet jei kažkas sudaužė ar išsuko lemputę, gal vertėtų pagalvoti, kad paliktas „patronas“ yra atviras“, – kalbėjo tėvas.
Mėgino išjungti elektrą
Artūras kreipėsi į padavėją ir parodė atvirą šviestuvo lizdą.
„Vis galvojau: nejaugi tikrai taip galėjo būti? Aš išsukau lemputę iš kito lizdo, atnešiau prie mūsų staliuko ir įsukau ją. Lemputė užsidegė. Kas galėjo pagalvoti? Vaikui – tai vamzdis, ne elektros rozetė. Iš kur jam žinoti, kad ten yra elektra. Vamzdynai išvedžioti sėdinčio žmogaus galvos lygyje, bet kas galėjo paliesti atvirą lizdą“, – tikino klaipėdietis.
Supratęs, kad restorano salėje vis tik kažkas negerai, personalas mėgino išjungti elektrą.
„Bet ji užgeso visoje užeigoje. Spėju, kad jie mėgino rasti būdą, kaip išjungti ten elektrą“, – svarstė vyras.
Atvykus medikams ir policijai, tėvas parodė vietą, kur jo sūnus buvo nutrenktas elektros.
„Pareigūnai buvo priblokšti, kad taip atvirai gali būti pasiekiama elektros srovė. Bet man niekas daugiau nieko nepaaiškino“, – tikino tėvas.
Jis pasakojo, kad pats vaiką iš restorano išnešė ant rankų į medikų automobilį.
Galėjo įvykti tragedija
Tą patį vakarą vaikas buvo paguldytas į Klaipėdos vaikų ligoninės Reanimacijos skyrių.
O vakar mažylis jau buvo gydomas kitame ligoninės skyriuje.
„Medikai džiaugėsi, kad viskas dar gerai baigėsi. Tačiau reanimacijos palatoje buvo stebimas širdies darbas, aiškintasi, ar elektros iškrova nepakenkė vidaus organams. Daryta daug tyrimų“, – kalbėjo vaiką ligoninėje prižiūrintis tėtis.
Artūras pripažino, kad restorane per incidentą iš maitinimo įstaigos administratorės išgirdo frazę: „Čia – nieko tokio. Čia – viskas normalu.“
„Negalėjau patikėti, kad kažkam atrodo normalu, kai restorane vaiką elektra nutrenkia“, – piktinosi klaipėdietis.
Klaipėdos vaikų ligoninės gydytojas ortopedas-traumatologas Mindaugas Gružauskas pripažino, kad šis incidentas galėjo baigtis tragiškai.
„Galėjo būti ir mirtinas atvejis. Mirtiną pavojų kelia ne tik aukštos įtampos laidai, bet ir buitinis elektros tinklas. Tokia iškrova gali sutrikdyti širdies laidžiąją sistemą, gali ištikti mirtis. Paprastai toje vietoje, kur elektra įėjo į kūną, fiksuojamas gilus audinių pažeidimas, net iki kaulo. Dažniau taip nutinka, kai vaikas kokį virbalą įkiša į elektros lizdą“, – kalbėjo vaikų gydytojas.
M. Gružauskas pastebėjo, kad dėl elektros iškrovos širdies veiklos sutrikimai gali pasireikšti per pirmąją parą po traumos.
„Gali grėsti labai rimtos komplikacijos. Vaikas gali ir žūti. Jei būtų grindys drėgnos ar kitokie dalykai, kurie padidina elektros laidumą. Tai yra pavojinga. Tiek viešose vietose, tiek buityje reikia vengti prailgintuvų, kurie mėtosi ant grindų. Bet kas gali išpilti ką nors. Viešose vietose turi būti užtikrinta, kad elektros lizdai būtų uždengti. Tėvai kuo anksčiau turi akcentuoti vaikams, kad į elektros šaltinius negalima nieko kišti. Gerai, kad šiuo atveju viskas baigėsi laimingai. Bet tai bus pamoka, kad ateityje tokie dalykai nesikartotų“, – kalbėjo daktaras.
Pradėjo tyrimą
Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnų teigimu, ketvirtadienį iš tiesų buvo gautas pranešimas, kad Klaipėdoje maitinimo įstaigoje vaikas, kaip įtariama, buvo nukrėstas elektros srovės.
„Pareigūnai tikslina įvykio aplinkybes“, – į užklausą apie įvykį atsakė komisariato atstovai.
Dienraščiui susisiekus su konkretaus restorano, kuriame nutiko incidentas, personalu, žurnalistai išgirdo nuostabą, kad vaikas pateko į reanimacijos skyrių.
Visiškai kitokia reakcija pasigirdo dienraščiui susisiekus su įmonių „Amber Food“ grupės, kuriai priklauso „Charlie Pizza“ restoranų tinklas Lietuvoje, administracija.
Žurnalistams patikinta, kad įmonė tikrai nežinojo apie incidento pasekmes ir puolė aiškintis situaciją.
Įmonių grupės direktorius Gediminas Balnis apgailestavo dėl Klaipėdoje įvykusio incidento.
„Pirmiausia – mūsų mintys ir palaikymas vaikui bei jo šeimai. Nuoširdžiai linkime kuo greitesnio pasveikimo ir esame pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą“, – tikino G. Balnis.
Direktorius patvirtino, kad 2026 m. liepos 30 d. restorane Klaipėdoje įvyko įvykis, kurio metu vaikas patyrė elektros poveikį.
„Bendradarbiaujame su institucijomis aiškinantis visas aplinkybes ir lygiagrečiai atliekame vidinį patikrinimą. Mūsų restoranų grupė bendrai ir šis restoranas imtinai atitinka visus galiojančius saugos reikalavimus. Tačiau šis įvykis rodo, kad gyvenimas kartais pareikalauja daugiau, nei numato taisyklės. Nuoširdžiai tikimės, kad ši pamoka mus pasieks kuo mažesne kito žmogaus – ir ypač vaiko – skausmo kaina“, – akcentavo G. Balnis.
Įmonė jau ėmėsi konkrečių veiksmų.
„Peržiūrėsime visų grupės restoranų saugos standartus ir juos sugriežtinsime peržengdami minimalius reikalavimus. Taip pat atnaujinsime personalo mokymo programas siekdami, kad žmogiškos klaidos galimybė būtų sumažinta iki minimumo. Svečių, ypač vaikų, saugumas mums yra ne formalus reikalavimas, o esminė atsakomybė“, – pabrėžė G. Balnis.
(be temos)
(be temos)
(be temos)