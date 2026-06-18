Rimkų gatvėje – džiunglės?

Klaipėdietė, gyvenanti viename Rimkų gatvės namų, pasakojo, kad šalia daugiabučių namų, pėsčiųjų tako, vaikų žaidimų aikštelės, žole apaugę didžiuliai plotai.
„Matome, kaip visoje Klaipėdoje yra prižiūrima aplinka, pjaunama žolė, tvarkomi keliai. Tačiau pietinėje Klaipėdos dalyje, Rimkų gatvėje, viskas yra apleista. Žolė jau žmogaus ūgio, apleisti didžiuliai plotai. Gyvenvietė greitai taps džiunglėmis. Kreipėmės jau daug kartų, ne tik gyventojai, bet ir seniūnaitė. Tiesa, kartą žolė buvo nupjauta, tačiau tik vienoje kelio pusėje ir nedidelėje dalyje“, – pasakojo klaipėdietė.
Moteris įvardijo, kad žolė ypač akį rėžia gyventojams Rimkų gatvėje 4, Rimkų gatvėje 31, Tiesiojoje gatvėje.
„Visų net nežinau adresų, nes žmonės neapsikentę patys perka žoliapjoves ir bando pjauti“, – sakė moteris.
Anot Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, savivaldybei situacija dėl Rimkų gatvės yra žinoma.
„Taip pat šiuo klausimu buvo gautas gyventojo elektroninis laiškas, į kurį atsakyta tiesiogiai. Rimkų gatvės kairioji pusė buvo nušienauta birželio pirmąją savaitę. Kitos gatvės pusės teritorija buvo įtraukta į šienavimo darbų planą, tačiau darbai nebuvo užbaigti dėl uždarytos geležinkelio pervažos, kuri apsunkina technikos patekimą į šią vietą. Už teritorijos priežiūrą atsakingas savivaldybės rangovas, kuriam priminta pareiga užtikrinti tinkamą teritorijos priežiūrą pagal sutartinius įsipareigojimus“, – nurodė I. Kubilienė.
Šiuo metu numatyta, kad likusios teritorijos šienavimo darbai bus atlikti šią savaitę.
Pašnekovės teigimu, praėjusią savaitę su rangovu buvo aptarti šienavimo plotai ir suderinti darbai Rimkų gatvėje.
„Šiuo metu numatyta, kad likusios teritorijos šienavimo darbai bus atlikti šią savaitę. Atsiprašome gyventojų už susidariusius nepatogumus ir dėkojame už supratingumą“, – apgailestavo vedėja.
Naujausi komentarai