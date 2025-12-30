Rinkliava už atliekas Klaipėdos gyventojams 2026 m. nebrangs

„Valstybinė energetikos reguliavimo taryba visiems Lietuvos regioniniams atliekų tvarkymo centrams, taikydama vienodą metodiką, nustatė regionines kainas. Klaipėdos mieste kainų pokyčiai, palyginti su ankstesniais metais, yra nežymūs, todėl gyventojų sektoriui didinti rinkliavos nėra būtinybės“, – teigė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) direktorius Tomas Danisevičius.
Vis dėlto tam tikrų permainų atliekų tvarkymo sektoriuje bus. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba paskutiniame 2025 metų posėdyje pritarė atnaujintoms Atliekų tvarkymo taisyklėms ir nuostatams.
Rūšiuoji – moki mažiau
Individualių namų gyventojams, kurie rūšiuodami atliekas mišrių komunalinių atliekų sukaups mažiau ir konteinerius ištuštinimui išstums tik 13 kartų metuose (kartą per mėnesį), rinkliava mažės 8 proc. Dar papildomai 10 procentų galės sutaupyti tie individualių valdų savininkai, kurie kompostuoja biologines atliekas ir naudoja visą privalomą individualių konteinerių komplektą.
Maksimalus individualių konteinerių ištuštinimas Klaipėdoje numatytas 26 kartus per metus (kas dvi savaites), jei klaipėdiečiai mišrių atliekų sukaups mažiau, jie gali šį konteinerį išstumti rečiau ir rinkliava bus mažesnė. Kiekvieno 0,24 m3 talpos konteinerio, kurį naudoja gyventojai, ištuštinimo kaina – 1,7 euro. Kiek kartų per metus bus ištuštintas mišrių atliekų konteineris, automatiškai fiksuoja atliekų vežėjo mašinoje esanti įranga, šie duomenys perduodami į KRATC apskaitos programą ir metų pabaigoje rinkliavos mokėtojui įmoka bus perskaičiuojama pagal tai, kiek kartų jis pasinaudojo ištuštinimo paslauga.
„Šių pakeitimų esmė, kad stropiai rūšiuojantys klaipėdiečiai už atliekų tvarkymą turėtų galimybę mokėti mažiau“, – teigė T. Danisevičius.
Verslui – daugiau galimybių mažinti išlaidas
Pagal pakeistas taisykles nuo kitų metų Klaipėdoje ūkinę veiklą vykdantys subjektai privalės sudaryti sutartis dėl pakuočių atliekų tvarkymo.
„Ne paslaptis, kad dalis juridinių asmenų komercinės veiklos metu susidarančias pakuočių atliekas meta į gyventojams skirtus konteinerius, dažnai juos perpildydami. Tai sukelia netvarką ir lemia naudingų antrinių žaliavų praradimą“, – sakė T. Danisevičius.
Pasak KRATC vadovo, nors teoriškai verslo subjektams rinkliava vidutiniškai didinama 10 proc., stropiau rūšiuodami, mažindami mišrių atliekų kiekius ir pagal sutartis tvarkytojams atiduodami išrūšiuotas atliekas, Klaipėdos verslininkai turės galimybę mokėti mažiau nei iki šiol.
Pavyzdžiui, sandėliavimo paskirties objektams, naudojantiems kolektyvinius konteinerius, rinkliavos kaina bus skaičiuojama ne pagal kvadratinius metrus, kaip buvo iki šiol, o teks mokėti standartinę suma už kiekvieną objektą. Mokesčio gradacija išliks pagal sandėlio plotą: iki 100 m2, 100-500 m2, 500–1000 m2 ir t. t.
Tad pagal naująją tvarką šios verslo grupės subjektams rinkliava kai kam didės, kitiems mažės.
Verslo sektoriaus tvarkos pakeitimai nėra savivaldybės ar KRATC iniciatyva – tai Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir aplinkos ministro patvirtintų taisyklių nuostatų perkėlimas į savivaldos teisės aktus. Pagal juos, atliekų turėtojai, vykdantys ūkinę veiklą, privalo veiklos metu susidarančias, savo pobūdžiu ir sudėtimi nepanašias į buitines atliekas, pakuočių atliekas atskirti nuo komunalinių atliekų srauto ir perduoti jas atliekų tvarkytojams pagal rašytines sutartis, nesinaudojant bendra komunalinių atliekų surinkimo sistema.
Atsiras „Atliekų taksi“
Nuo kitų metų Klaipėdos gyventojai galės patogiau atsikratyti nebenaudojamų baldų ar kitų didelių gabaritų atliekų, medienos, elektros ir elektroninės įrangos, tekstilės, pavojingų bei kitų buityje susidarančių atliekų. Jų surinkimu uostamiestyje rūpinsis nauja paslauga – „Atliekų taksi“.
Kiekvienas vietinės rinkliavos mokėtojas kartą per metus galės užsisakyti nemokamą šių atliekų išvežimą. Pažymima, kad nemokamas bus tik pats atliekų išvežimas ir sutvarkymas – papildomos paslaugos, tokios kaip baldų išardymas ar išnešimas iš buto ar sandėliuko, bus apmokestinamos.
„Atliekų taksi“ paslauga startuos jau sausio mėnesį. Metų pradžioje KRATC paskelbs registracijos tvarką ir papildomų paslaugų įkainius.
Žaliosioms atliekoms – didmaišiai ir konteineriai
Keičiasi ir žaliųjų atliekų tvarkymo reikalavimai.
„Atėjo laikas atsisakyti įpročio lapus ar nupjautą žolę krauti į plastikinius maišus ir palikti juos prie konteinerių. Plastiko tarša nėra pageidaujama jokia forma, o maišais apstatyti konteineriai grožio nei kiemui, nei miestui nesuteikia“, – pabrėžė T. Danisevičius.
Susikaupus didesniam žaliųjų atliekų kiekiui po genėjimo, kirtimo, lapų grėbimo ar žolės pjovimo, atliekų turėtojai privalės užsisakyti laikiną didelės talpos konteinerį arba didmaišį. Šios surinkimo priemonės klaipėdiečiams, kaip ir iki šiol, bus suteikiamos be papildomo mokesčio. Užsisakyti jas galima tel. +370 800 13 344 arba el. paštu [email protected].
Nuo kitų metų sodo, daržo ar kitas smulkias augalines atliekas krauti į žalios spalvos maišus ir palikti jas prie konteinerių galės tik tie gyventojai, kurie neturi žaliųjų atliekų surinkimo konteinerio. Tokiu atveju bus leidžiama palikti ne daugiau kaip vieną iki 100 litrų talpos maišą vienam atliekų turėtojui per vieną išvežimą. Atliekos turės būti be priemaišų ir paliekamos ne anksčiau kaip likus vienai dienai iki nustatytos išvežimo dienos.
