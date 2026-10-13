Ruošiamasi „Aukuro“ gimnazijos remontui

„Aukuro“ gimnazijos pastatas pastatytas beveik prieš 50 metų Statybininkų prospekte, tankiai apgyvendintoje pietinėje miesto dalyje.
Trijų aukštų mokyklos bendras plotas viršija 6 tūkst. kvadratinių metrų.
Projektuotojai akcentavo, kad šiuo metu pastato rūsys yra nenaudojamas dėl nuolatinio užliejimo lietaus nuotekomis.
Vertindami pastato būklę, projektuotojai fiksavo, kad pamatų hidroizoliacija yra visiškai nusidėvėjusi, išorės sienų būklė nepatenkinama, yra plyšių, drėgmės pažeidimų, sienos neapšiltintos, stogo būklė prasta, šiluminė varža neatitinka reikalavimų.
Dalyje viešųjų erdvių ir klasių buvo atliktas kosmetinis remontas, bet pagalbines patalpas – valgyklą, virtuvę, sporto salę, sanitarinius mazgus – reikia kapitališkai remontuoti.
Pagal projektą, gimnazijos pastato kapitalinius darbus ketinama atlikti dviem etapais. Pradžioje bus tvarkoma statinio išorė, paskui vyks vidaus apdailos darbai.
„Aukuro“ gimnazijos direktorė Ramunė Urbienė teigė, kad dar nesvarstoma, kur tektų perkelti ugdymo procesą, prasidėjus remontui, tačiau panašu, jog „Aukuro“ bendruomenei gali tekti kurį laiką glaustis Suaugusiųjų gimnazijos pastate, į kurį paprastai buvo perkeliamos kitų mokyklų, kuriose vyko remontai, mokiniai ir mokytojai.
„Ar tai bus Suaugusiųjų gimnazija, ar kokia kita erdvė, spręsime kartu su savivaldybe. Kai bus žinomas labai konkretus remonto laikas, bus priimti labai konkretūs sprendimai. Žinoma, mes tam ruošiamės, galvojame, kaip viskas bus remonto metu, kalbamės su mokinių tėvais, su mokytojais, svarstome įvairius galimus persikėlimo variantus, bet kol nėra aiškios darbų pradžios ir aiškaus jų grafiko, dirbame savo mokykloje ir džiaugiamės gražėjančiais naujo stadiono kontūrais“, – sakė R. Urbienė.
„Aukuro“ gimnazijoje mokosi 500 mokinių, su jais dirba apie 50 mokytojų.
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