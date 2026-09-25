Ruošiamasi gėlių persodinimui

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėja Sandra Dabrienė teigė, kad vasarinės gėlės jau nužydėjusios Vilties ir Ramiosios gatvių sankryžoje, tad greitu metu čia bus pasodinti rudeniškam orui labiau tinkami augalai.
„Šiuo metu vyksta vasarinių gėlių keitimas rudeniniais augalais. Pirmiausia rudeninės gėlės sodinamos ten, kur vasariniai augalai jau baigia žydėti ar yra peržydėję – Vilties ir Ramiosios gatvių sankryžoje, prie Muzikinio teatro. Gėlynai, kuriuose vasarinės gėlės dar intensyviai žydi, bus paliekami vėlesniam apsodinimui, todėl gėlių keitimas vyks palaipsniui“, – teigė S. Dabrienė.
Anot specialistės, gėlių sodinimo vietos išlieka tos pačios.
Tad klaipėdiečiai rudenines gėles netrukus išvys Karlskronos skvere, teritorijoje prie paminklo „Arka“, Liepojos gatvėje, Debreceno gatvėje, Taikos prospekto ir Sausio 15-osios gatvių sankryžoje, Minijos ir Sausio 15-osios gatvių sankryžoje ir kitur.
„Didžiuosiuose gėlynų plotuose bus sodinamos našlaitės ir viržiai, o gėlinėse (vazose) – įvairesni rudeniniai augalai: skirtingų spalvų viržiai, šliaužiančiosios bruknuolės, skimijos, kalocefalai, dekoratyviniai kopūstai, spūglai, kantabrinės virženės ir astros“, – pažymėjo S. Dabrienė.
Rudeninėms gėlėms sodinti šiemet planuojama išleisti apie 50 tūkst. eurų.
„Atlikus rudeninių gėlių sodinimo darbus, bus sodinami ir svogūniniai augalai – taip bus ruošiamasi kitų metų pavasariniam žydėjimui. Šį rudenį planuojama sodinti tulpes, narcizus, krokus ir hiacintus“, – vardijo specialistė.
Pietinėje miesto dalyje už gėlių sodinimą atsakinga bendrovė „Ecoservice“, o šiaurinėje miesto dalyje – bendrovė „Klaipėdos želdiniai“.
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