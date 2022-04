Ruso liudijimas: kiek išties kainuoja melas?

Sprendimas, vertas gyvenimo

Prasidėjus karui Ukrainoje naujus namus Palangoje jau susiradęs S.Shkaprov suvokė, kad jo apsisprendimas palikti Maskvą buvo pats geriausias per visą jo gyvenimą.

Į Lietuvos pajūrį vyrą atviliojo nauji jausmai palangiškei.

Kurį laiką maskvietis dar skraidė tarp Lietuvos ir Maskvos, nes Rusijos visiems laikams jis nesitikėjo palikti.

Režisierius Maskvoje vis dar sulaukdavo siūlymų projektams, tad grįždavo padirbėti.

"Čia atvykus man buvo itin sunku, bet pirmiausia pagalbos sulaukdavau būtent iš lietuvių. Aš labai laimingas, priėmęs šį sprendimą. Ir dabar dar kartą supratau, kad tai buvo esminis ir geriausias sprendimas mano gyvenime. Keletą metų dar skraidžiau tarp Lietuvos ir Maskvos, tačiau ėmiau tėvynėje girdėti tokius pasakymus – "na ir skrisk į savo Lietuvą", – pasakojo režisierius.

Vyras ir išskrido. Vasario 24-ąją prasidėjus karui Ukrainoje, Rusijos pilietis įvertino situaciją, kurią dabar išgyvena patys rusai, kurie iš principo nepalaiko agresijos.

"Daugybė šviesių žmonių iš tiesų suvokia, kas laukia Rusijos ir kokius veiksmus daro valdžia", – pripažino vyras.

Projektas: prieš menininko fotoobjektyvą nepabijojo pasirodyti žinoma rusų aktorė Irina Bezrukova. Asmeninio archyvo nuotr.

Iš tautiečių – ataka

Į Vakarų Lietuvą S.Shkaprov atvyko be jokių pasiūlymui darbui.

"Viską reikia pradėti nuo nulio. Mane itin nustebino lietuvių atvirumas ir gera širdis. Įgijau čia puikių draugų, tarp kurių yra ir bažnyčios atstovų. Aš Lietuvą labai myliu ir čia puikiai jaučiuosi. Lietuvių tokios atviros širdys", – stebėjosi vyras.

Už Rusijos prezidentą kumščius keliančių savo tautiečių S.Shkaprov nepalaiko ir negali suprasti, kodėl juos taip paveikė propaganda.

Savo tautiečių išpuolių vyras sulaukė visai ne Maskvoje, o Klaipėdoje.

"Neįtikėtina, kaip "Ruskij mir" ideologija paveikia protus. Tikro puolimo sulaukiau būtent čia iš rusakalbių klaipėdiečių, o to tikrai nesitikėjau. Socialiniame tinkle išsakiau savo nuomonę apie karą Ukrainoje. Aš pasakiau tiesą. Manau, kad tuo Lietuvoje niekas nesuabejotų. Pabrėžiau, kad negalima pasiduoti melui. Tačiau sulaukiau puolimo, komentarų atakos ir net išgalvotų kaltinimų ir istorijų apie save. Tiesa, tuo užsiiminėjo ir viena kolegė, kuri vėliau atsiprašė, pripažindama, kad ją paveikė aplinkinių įtaka", – nuoskauda dalijosi vyras.

Dėmesys: Ala Pugačiova iš S.Shkaprov rankų yra gavusi "Tobulybės" ženklą, kuriuo buvo apdovanotos iškilios Rusijos asmenybės. Režisierius tikino, kad A.Pugačiova nesiafišuodama užsiima įvairiausia labdara ir parama jauniesiems talentams. Asmeninio archyvo nuotr.

Pradžia – nuo nulio

Meno žmogui, atvykusiam iš Maskvos, susirasti darbo vietą Klaipėdoje – sudėtinga užduotis.

"Mėginau užmegzti kontaktus, ypač su tautiečiais. Aš suprantu, kad ryšiai yra nusistovėję dalykai, ir svetimam bet kur yra sunku. Kreipiausi į uostamiesčio teatrus, bet visur buvo atsakyta. Viskas suprantama, etatų nėra daug. Aš ir nepykstu gi", – pasakojo Sergejus.

Meno pasaulį ant menčių galutinai paguldė karantinas ir pandemijos laikotarpis.

Maskvoje savo teatro studiją turėjęs režisierius pasibeldė į Klaipėdos "Santarvės" progimnazijos duris ir čia buvo mielai sutiktas.

Režisierius moksleiviams įkūrė teatro studiją, kuri jau sukėlė mokykloje tikrą ažiotažą, o tarp pačių mokinių – susidomėjimo teatru bangą.

S.Shkaprov Lietuvoje nepajuto jokio atstūmimo dėl savo kilmės ir tautybės.

"Anaiptol. Neturėjau jokių sunkumų dėl biurokratinių dalykų. Sprendžiant sveikatos draudimo ar kitus klausimus valstybinėse institucijose, mačiau didelį darbuotojų kantrumą. Paaiškinę tvarką, žmonės dar kartą manęs perklausdavo, ar tikrai aš viską supratau. Niekas nemėtė ragelių, kaip yra įprasta Rusijoje. Kaip tik net paklausdavo, kokių klausimų aš dar galiu turėti", – maloniai buvo nustebintas atvykėlis.

Scena: režisierius nesigraužia, kad teko palikti Rusijos didžiąsias scenas. Jis "Santarvės" progimnazijoje Klaipėdoje kuria spektaklius su moksleiviais. Asmeninio archyvo nuotr.

Melagienai – beprotiška suma

S.Shkaprov prisiminė tėvynėje patirtą itin šokiruojantį įvykį, kuris jį taip pat skatino išvykti.

Vyras domisi fotografija ir šiam savo hobiui skiria nemažai laiko.

"Prieš kurį laiką buvau rengęs fotosesiją vienai oligarcho žmonai. Ji po kelerių metų mane susirado dėl šokiruojančio pasiūlymo", – prisiminė vyras.

Tai, į kokio lygio aferą Sergejus buvo stumiamas, jį taip šokiravo, tad jau tuomet galvoje ėmė kirbėti mintis, kad Rusijoje jam ilgai neteks pasilikti.

"Man siūlė beprotiškus pinigus, kad aš imčiausi begėdiškos režisūros. Buvo pasiūlyta 200 tūkst. eurų. O kaip galvojate, kiek uždirba fiktyvių naujienų kūrėjai? Jie uždirba beprotiškus pinigus", – patikino vyras.

Pagerbė: rusų teatro ir kino legenda Olga Aroseva taip pat buvo apdovanota "Tobulybės" ženklu. Asmeninio archyvo nuotr.

Donecke rengtasi provokacijai

Režisierius buvo įkalbinėjamas sukurti fiktyvias fiksacijas, kuriomis būtų pasakojama išgalvota istorija – kaip Donecke esą ukrainiečiai kankina vaikus.

"Taip. Tai yra baisu. Jų idėja buvo surengti fotografijų parodą apie vaikų kankinimus. Aš turėjau nuvažiuoti į Donecką. Jau buvo surastas rūsys nuomai, kur turėjo vykti fotosesija. Atsirado ir grimuotojai, jau ir vaikus buvo pasiruošę atrinkti. Aš specialiai aiškinausi visas smulkmenas, kad suprasčiau, kaip tai veikia", – liūdnai pripažino maskvietis.

Po tokio siužeto suorganizavimo buvo siūlomas ir kitoks atlygis – garantijos ir perspektyvos karjerai.

Dažniausiai tuo ir susigundo daugybė meno žmonių, kurių profesijoje uždarbio nepastovumas yra nuolatinis palydovas.

"Buvau viliojamas tuo, kad man atsivers didžiausios šalies salės, mano pavardė esą taps garsi, o mano fotografijos išpopuliarės. Fotografija yra mano hobis. Aš, žinoma, atsisakiau tokio pasiūlymo, nes jei tik būčiau sutikęs, būčiau likęs supančiotas visiems laikams. Niekas tokio biografijos fakto nebūtų norėjęs atskleisti, vadinasi, režimui būtum priverstas ir toliau tarnauti", – pasakojo vyras.

Žengti tokį žingsnį ne kiekvienas sugebėtų, nes pasipriešinimas represiniam valstybės aparatui Rusijoje gali lemti visišką pražūtį, skurdą ir persekiojimus.

Brangenybės: S.Shkaprov rengtoje juvelyrinių dirbinių parodoje lankėsi Rusijos popžvaigždė Kristina Orbakaitė. Asmeninio archyvo nuotr.

Klesti "Ruskij mir" ideologija

Apie savo sukrečiančią patirtį vyras pasakojo ir rusakalbiams Klaipėdoje.

"Tačiau buvau išjuoktas. Joks realus liudijimas nepakeis jų mąstymo. Jie tiki Maskvos televizijos kanalais, ir viskas. Aš buvau taip užpultas, kad iš pačių rusakalbių bendruomenės narių išgirdau grasinimų, kad man ne vieta Klaipėdoje. Buvo aiškinama, kad aš negaliu dirbti su vaikais. Dėl ko? Niekaip nesuprantu", – pripažino S.Shkaprov.

Aš įsitikinau, kad Klaipėdoje "Ruskij mir" ideologija yra maitinama didžioji dauguma rusakalbių.

Rusakalbius klaipėdiečius šio vyro užduotas klausimas, kodėl jie patys eina prieš Lietuvos valstybinę politiką, tiesiog įsiutino.

"Lietuva oficialiai palaiko Ukrainą ir yra prieš Rusijos karą. Aš jiems tiesiai pasakiau, kad jus Lietuva maitina, jūs sėdite ant eurosofų. Kaip gali tokia dalis rusakalbių, kurie gyvena čia, kuriuos maitina ta pati Lietuva, pasisakyti už Rusiją? Gal tuomet tegul patys nuvažiuoja į Ukrainą ir pamato, ką tai reiškia, kai virš galvos skrenda rusų bombos? Aš įsitikinau, kad Klaipėdoje "Ruskij mir" ideologija yra maitinama didžioji dauguma rusakalbių. Tokie pasisakymai tai tas pats, kaip bombų mėtymas ant nekaltų žmonių. Įsitikinau, kad dalį tokių gyventojų tebemaitina "Ruskij mir", – pripažino maskvietis.

Kryžius: Kristaus kančios įamžinimui S.Shkaprov kartu su žinoma kompanija sukūrė vaizdo siužetą, kuriame Dievo vaidmeniui teko ieškoti kaskadininko, nes nė vienas aktorius nesutiko būti kalamas prie kryžiaus. Asmeninio archyvo nuotr.

Mirtis laisvei

Maskvoje režisierius vadovavo teatro studijai "Šviesus protas".

"Jau mūsų pavadinimas rodė mūsų poziciją. Rusijoje yra daugybė šviesių žmonių. Tačiau ten viskas buvo užgniaužta. Žingsnis po žingsnio. Laisva spauda, meno pasaulis ir galų gale – laisva mintis", – apgailestavo vyras.

S.Shkaprov atvyko į Lietuvą ir pradėjo viską nuo nulio.

"Dirbu su vaikais ir tai taip pat labai svarbu. Nesvarbu, kad tai mažoji scena, bet tai scena. Dirbu su rusakalbiais vaikais, kad jų protų taip pat neužgožtų "Ruskij mir" ideologija. Už gerus darbus kartais moka mažai, o už blogus – labai daug. Bet ne tai yra svarbiausia", – pastebėjo vyras.

Šokiravo cerkvės verslas

Vienas paskutinių režisieriaus darbų Maskvoje jam itin įsirėžė.

"Rusijoje vieni metai buvo paskelbti Motinystės metais. Mes parengėme projektą, skirtą mamoms ir vaikams. Tačiau pasipylė smarkus spaudimas iš visų pusių. Mes dėl projekto kreipėmės į Rusijos prezidento administraciją, tačiau ten išgirdome, kad geriau mums būtų kreiptis į cerkvę", – pasakojo S.Shkaprov.

Teatralai kreipėsi į Rusijos patriarchą Kirilą II, prašydami leidimo surengti pasirodymą vienoje centrinių Maskvos cerkvių.

Netoli Kremliaus esanti stačiatikių cerkvė turi šalia įrengtą pasirodymų centrą.

Jame norėta demonstruoti žinomų Rusijos aktorių fotografijas, kuriose jos įamžintos Dievo Motinos vaidmenyse.

Aktorės fotografuotos su kūdikiais, tam studijoje teko aukoti daugybę valandų.

Kadangi žinomų aktorių veidai tikrai turėjo patraukti lankytojų dėmesį, o darbų siužetas tiko bažnytinei aplinkai, S.Shkaprov patraukė į Kristaus Išganytojo cerkvę.

"Aš norėjau projektu parodyti, kad kiekviena mama, kuri susilaukia vaiko, taip pat yra madona. Pats darbas buvo didžiulis išbandymas. Su vaikais dirbti yra sunku, kartais dėl vienos nuotraukos reikėjo plušėti aštuonias valandas", – pasakojo S.Shkaprov.

"Galvojome, kad cerkvės patalpos tokios, kad primena didelį kultūros ir pasirodymų centrą. Mes nieko neprašėme, projektą parengėme patys. Prašėme tik patalpų, kad parodą pamatytų mamos su vaikais ir tikinčiųjų bendruomenė. Išgirdau atsakymą – "prašom, imkite – 50 tūkst. dolerių nuomos kaina dienai", – šiurpo vyras.

Projekto autorius ištiko šokas.

"Mes viską padarėme patys, projekte dalyvavo žinomos aktorės. Aš paklausiau, ar jie supranta, kad mes dovanojame visuomenei renginį nemokamai? Dievas ir pinigai? Man rodos, jie šias sąvokas painioja. Išgirdome atsakymą, kad salę reikia prižiūrėti, reikia plauti grindis. Viską suprantu, bet ar tikrai už 50 tūkst. dolerių dienai? Patyriau tokį nusivylimą, kad nusviro rankos", – patikino vyras.

Pokyčiai: S.Shkaprov su žmona Liudmila ir anūku mėgaujasi ramybe Lietuvoje. Asmeninio archyvo nuotr.

Kas V.Putinui svarbiausia?

Teatralui Maskvą teko palikti skaudančia širdimi.

"Nors labai myliu Rusijos kultūrą, tą meilę jai išsivežiau su savimi. Tie jauni vyrai, kurie šiuo metu šaudo į ukrainiečius, jei jie būtų pažinę tikrąją rusų kultūrą, jie niekada nebūtų ėję į karą. Jei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas būtų kultūringas žmogus, pažinęs tikrąją šalies kultūrą, jis niekada nebūtų drįsęs taip elgtis. Bet jį domina kiti dalykai", – nuomonę išsakė vyras.

S.Shkaprov yra Maskvos valstybinio teatro meno instituto absolventas, keleto teatro festivalių ir konkursų laimėtojas, tad jis ne veltui taip kalbėjo apie kultūros įtaką.

"Mes visuomet kultūrą paliekame vėlesniems laikams. Tačiau per daugybę metų tikrajai kultūrai Rusijoje taip ir nebuvo skiriamas deramas dėmesys, viršų ėmė popkultūra, o ji žmoguje skatina tik žemiausius instinktus. Ir štai dėl to pas mus kyla karai, dėl to buriasi antivakserių kolonos, kuriems nusispjauti į svetimą sveikatą. Vartotojiška visuomenė išsigimė visiškai. Manau, kad tai dabar mato visas pasaulis", – kalbėjo vyras.