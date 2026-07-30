 Sąjūdžio parko tilteliui reikia remonto

Sąjūdžio parko tilteliui reikia remonto

2026-07-30 11:27
Ieva Niekytė

Sąjūdžio parke esančio tiltelio būklė sulaukė klaipėdiečių skundų dėl išlūžusių ir klibančių lentų. Nors pavojingiausios vietos jau sutvarkytos, visam tilteliui vis dar reikalingas kapitalinis remontas.

Atnaujinimas: nors labiausiai pažeistos tiltelio konstrukcijos jau pakeistos, likusi dalis vis dar yra sutrešusi – supuvusios lentos ir rąstai reikalauja rimto remonto.
Atnaujinimas: nors labiausiai pažeistos tiltelio konstrukcijos jau pakeistos, likusi dalis vis dar yra sutrešusi – supuvusios lentos ir rąstai reikalauja rimto remonto. / D. Fritzsch nuotr.

Sąjūdžio parke esantis medinis tiltelis jau kurį laiką kėlė nerimą gyventojams.

Žmonės skundėsi, kad jo lentos buvo supuvusios, vietomis klibėjo, o kai kur buvo išlūžusios, todėl vaikščioti tiltu tapo nesaugu.

Gyventojų teigimu, kai kuriose tiltelio vietose buvo atsivėrusios ir kiaurymės, kėlusios pavojų pėstiesiems.

Šiuo tilteliu kasdien eina daug po Sąjūdžio parką vaikštančių klaipėdiečių, todėl jo būklė yra itin svarbi.

Į gyventojų skundus sureagavusi Klaipėdos savivaldybė jau pasirūpino, kad labiausiai pažeistos tiltelio lentos būtų pakeistos.

Anot uostamiesčio savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, vien lokalaus remonto nepakaks – tilteliui reikalingas kapitalinis atnaujinimas.

„Šiuo metu vykdomos viešojo pirkimo procedūros dėl jo kapitalinio atnaujinimo. Darbus planuojama atlikti šių metų rudenį“, – komentavo I. Kubilienė.

Šiame straipsnyje:
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