Sąjūdžio parko tilteliui reikia remonto

Sąjūdžio parke esantis medinis tiltelis jau kurį laiką kėlė nerimą gyventojams.
Žmonės skundėsi, kad jo lentos buvo supuvusios, vietomis klibėjo, o kai kur buvo išlūžusios, todėl vaikščioti tiltu tapo nesaugu.
Gyventojų teigimu, kai kuriose tiltelio vietose buvo atsivėrusios ir kiaurymės, kėlusios pavojų pėstiesiems.
Šiuo tilteliu kasdien eina daug po Sąjūdžio parką vaikštančių klaipėdiečių, todėl jo būklė yra itin svarbi.
Į gyventojų skundus sureagavusi Klaipėdos savivaldybė jau pasirūpino, kad labiausiai pažeistos tiltelio lentos būtų pakeistos.
Anot uostamiesčio savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, vien lokalaus remonto nepakaks – tilteliui reikalingas kapitalinis atnaujinimas.
„Šiuo metu vykdomos viešojo pirkimo procedūros dėl jo kapitalinio atnaujinimo. Darbus planuojama atlikti šių metų rudenį“, – komentavo I. Kubilienė.
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