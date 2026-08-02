 Salantų gimnazijoje baigta stadiono rekonstrukcija

Salantų gimnazijoje baigta stadiono rekonstrukcija

2026-08-02 19:56
BNS inf.

Salantų gimnazijoje miesto šventės metu sekmadienį atidarytas už 785 tūkst. eurų rekonstruotas stadionas.

Kaip pranešė Kretingos rajono savivaldybė, atnaujinta sporto ir laisvalaikio erdve galės naudotis ne tik gimnazijos moksleiviai, bet ir visa miesto bendruomenė.

Rekonstrukcijos darbus atliko bendrovė „Rolana“. 500 tūkst. eurų darbams skyrė Nacionalinė sporto agentūra ir 285 tūkst. eurų – savivaldybė.

Atnaujinant stadioną įrengta dirbtinės vejos futbolo aikštė su bėgimo takais, dvi krepšinio, lauko teniso ir tinklinio aikštelės, lengvosios atletikos sektoriai, lauko treniruoklių zona, vaikų žaidimų aikštelė.

„Džiaugiamės, kad nuo šiol ir salantiškiai turės galimybę sportuoti bei aktyviai leisti laiką moderniame stadione. Siekiame, kad kokybiška sporto infrastruktūra galėtų naudotis kuo daugiau gyventojų – tiek gyvenančių miestuose, tiek atokesnėse gyvenvietėse“, – pranešime cituojamas Kretingos rajono meras Antanas Kalnius.

Jo teigimu, rudenį prasidės Vydmantų gimnazijos stadiono rekonstrukcija, taip pat numatoma atnaujinti Kartenos ir Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklų-daugiafunkcių centrų stadionus.

Šiame straipsnyje:
Salantų gimnazija
stadiono rekonstrukcija
Kretingos rajonas

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