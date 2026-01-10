Šaltis iš uostamiesčio niekur nedings

Šiandien šiaurės rytų vėjas gali smarkauti iki 15 m/s, snigs, laikysis 5–7 laipsnių šaltis.
Sekmadienį pūs 8–13 m/s šiaurys, naktį dar truputį pasnigs, naktį paspaus 8–10 šaltukas, dieną numatoma 3–5 laipsniai šalčio.
Pirmadienis prognozuojamas apsiniaukęs, vėjas rims, sniego nelaukiama, naktis bus tokia pat šalta, kaip sekmadienį, dieną taip pat nebus šilta – šals iki 5–7 laipsnių šalčio.
Antradienį pietryčių vėjas atpūs dar šaltesnį orą, kritulių nesitikima, bet naktį termometro stulpelis leisis iki 12 laipsnių padalos, dieną rodys apie 6–8 šalčio.
Panašus numatomas ir trečiadienis, tik vakare gali truputį pasnigti.
Ketvirtadienio naktį snigs, dieną – be žymesnių kritulių, šaltis po truputį trauksis, naktį atvės iki 7–9 laipsnių, dieną bus kur kas šilčiau, termometrai rodys tik 2–4 laipsnius.
Penktadienį prie pajūrio gali priartėti anticiklonas, todėl galima tikėtis šiokio tokio atšilimo. Sniego nenumatoma, naktį temperatūra bus apie 3–5 laipsnius šalčio, dieną bus pora laipsnių šilčiau.
Jeigu ciklonas neaplenks Klaipėdos, kitas savaitgalis gali būti vėjuotas, termometro stulpelis artės prie 0 padalos.
