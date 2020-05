SAM: „Pajūrio senelių namai“ paslaugas teikia nelegaliai

NVSC departamento duomenimis, šių metų kovo pradžioje buvo gautas kreipimasis dėl leidimo-higienos paso globai ir slaugai „Pajūrio senelių namuose“ gavimo. Atlikus vertinimą, nuspręsta šiuo metu neišduoti leidimo dėl aptiktų rimtų trūkumų, juos nurodyta pašalinti.

Gegužės 5 dieną patikrinus, ar buvo pašalinti trūkumai, paaiškėjo, kad nuo balandžio 29 dienos įstaigoje apgyvendinti aštuoni žmonės, atvežti iš Jūrininkų ligoninės Palangos departamento.

„Tad veikla patalpose (Geležinkelio g. 27, Kretinga) vykdoma be leidimo-higienos paso, kurį privaloma gauti prieš pradedant veiklą. Be to, „Pajūrio senelių namai“ nepateikė licencijos globos ir sveikatos priežiūros veiklai“, – rašoma ministerijos pranešime.

NVSC specialistų teigimu, aptikti pažeidimai akivaizdžiai neatitinka būtinųjų saugos reikalavimų – darbuotojams nėra skirtos tinkamos asmeninės apsaugos priemonės, jie nėra pasitikrinę sveikatos ir neišklausę mokymų sveikatos klausimais.

Taip pat nėra tikrinama darbuotojų, įeinančių į „Pajūrio senelių namus“, kūno temperatūra, nevertinama jų sveikatos būklė.

Be to, administracija nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad vienam iš globotinių prieš atvykstant į „Pajūrio senelių namus“ buvo atliktas tyrimas koronaviruso infekcijos nustatymui.

Pasak pranešimo, NVSC Klaipėdos departamentas nedelsiant ėmėsi būtinųjų veiksmų šioje įstaigoje, skirtų koronaviruso infekcijos rizikos valdymui. Šiuo metu svarbiausias tikslas – kad paslaugos žmonėms būtų teikiamos saugiose patalpose, kuriose dirbtų sveikatą pasitikrinęs ir tinkamai apmokytas personalas.

Anksčiau skelbta apie Priekulėje rastus nelegalius slaugos namus, ten be leidimo slaugyti trys asmenys.

Pažeidimų dėl veiklos buvo nustatyta ir Klaipėdos hospise, kuriam tapus koronaviruso židiniu paaiškėjo, jog leidimą jis turėjo tik vienai palatai.