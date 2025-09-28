Šarūnas Vaitkus: Palanga praturtėjo dar vienu išskirtiniu simboliu

Kaip pranešė savivaldybė, renginyje skambėjo kompozitoriaus kūriniai, juos atliko menininko provaikaitis Rokas Zubovas ir Palangos kamerinis choras. Meninis akcentas, skirtas M. K. Čiurlioniui, vainikavo kurorte šiemet vykstančius jubiliejaus minėjimo renginius.
Išskirtinis simbolis
Iškilaus renginio akimirkomis sekmadienį socialiniame tinkle pasidalijo Palangos meras Šarūnas Vaitkus.
„Palangoje įamžinta M. K. Čiurlionio dvasia – nuo šiol pajūryje sklando „Plaukiančio molberto žinia“.
Šiandien Palangos kopose atidengėme skulptoriaus Antano Pocevičiaus sukurtą meninę kompoziciją, skirtą mūsų genialiajam kūrėjui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Tai ypatinga akimirka miesto kultūriniame gyvenime – pajūryje gyvens M. K. Čiurlionio dvasia, primindama jo muzikos ir tapybos pasaulį“, – džiaugėsi kurorto vadovas.
Palanga praturtėjo dar vienu išskirtiniu simboliu. Būtinai aplankykite!
Anot jo, šventė buvo šilta, jauki, kupina bendrystės ir muzikos.
„Džiugu, kad gausiai susirinko bendruomenė, o renginį savo buvimu pagerbė garbūs svečiai – menininko provaikaitis R. Zubovas, Birutė Landsbergytė, Antanas Pocevičius, Matas Drukteinis ir daugelis kitų. Ypatingą atmosferą sukūrė skambėjusi Čiurlionio muzika – R. Zubovo fortepijono garsai ir Palangos kamerinio choro pasirodymas tapo tikra dovana visiems“, – rašė meras.
Jis tikino, kad „Plaukiančio molberto žinia“ – vienas iš M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms skirtų renginių, kviečiantis iš naujo atrasti ir pajusti šio kūrėjo pasaulį.
„Nuoširdžiai sveikinu Palangos ir visos Lietuvos kultūros bendruomenę ir visus Čiurlionio talento gerbėjus su šiuo gražiu įvykiu. Ačiū visiems, prisidėjusiems prie šios idėjos įgyvendinimo – jūsų dėka Palanga praturtėjo dar vienu išskirtiniu simboliu. Būtinai aplankykite!“ – kvietė Š. Vaitkus.
Šimtai renginių
Šie metai yra paskelbti M. K. Čiurlionio metais. Kadangi menininkas yra gimęs rugsėjo 22 dieną, praėjusį savaitgalį ir pirmadienį Lietuvoje bei užsienyje surengta per 200 jam skirtų kultūrinių edukacijų ir renginių.
Lietuvių dailininkas, kompozitorius, kultūros veikėjas M. K. Čiurlionis gimė 1875 metų rugsėjo 22 dieną Senojoje Varėnoje. Jis mirė 1911-ųjų balandžio 10-ąją netoli Varšuvos, palaidotas Rasų kapinėse Vilniuje.
M. K. Čiurlionis laikomas žinomiausiu šalies menininku, sukūrusiu eilę tapybos, grafikos kūrinių. Jo muzikos palikimą sudaro simfoninė, chorinė ir fortepijoninė muzika, kūriniai styginių ansambliams ir vargonams.
