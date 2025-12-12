Palangos miestui suteikta prestižinė nominacija

Šia žinia ir nuotraukomis iš iškilmių socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Palangos meras Šarūnas Vaitkus.
„Šiandien (gruodžio 11 d. – red. past.) ankstyvą rytą kartu su miesto Tarybos nariu Andriumi Bajoru, Savivaldybės Ekonominės plėtros skyriaus vadove Aušra Šikšniene bei Sporto centro direktoriumi Sauliumi Sime du kartus skridome virš jūros, trumpai pabuvojome Kopenhagoje, o jau 11 valandą Lietuvos laiku buvome Briuselyje.
Skridome parsivežti gerų žinių. Šios dienos mūsų kelionės tikslas – dalyvauti Europos parlamento rūmuose vykusiose iškilmėse, kuriose Europos sporto sostinių ir miestų federacija (ACES Europe) įteikė prestižines nominacijas atrinktiems Europos ir viso pasaulio miestams.
Ateinančiais metais Palanga išdidžiai gali vadintis ir bus visame žemyne bei pasaulyje pristatoma Europos sporto miestu 2026. Nominacija jau mūsų rankose ir jau rytoj (gruodžio 12 d. – red. past.) parvežame į Palangą!
Šį vakarą 17 val. Lietuvos laiku prasidėjusioje ceremonijoje ACES Europe prezidentas Gian Francesco Lupattelli kartu su garbės prezidentais Andrey Kovatchev ir Giusi Princi 70 miestų bei regionų iš viso pasaulio įteikė oficialias vėliavas, simbolizuojančias įsipareigojimą sportui kaip bendruomenių socialinės gerovės plėtojimo įrankiui.
Tad Palanga ateinančiais metais įsilieja į didžiulį sportinį judėjimą, kurio žemėlapyje vien Europoje yra Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės, Serbijos, Rumunijos, Kosovo, Lenkijos, Kroatijos, Turkijos, Bulgarijos, Maltos, Slovėnijos ir Lietuvos miestai. Mūsų šaliai atstovaus Palanga!
Iškilmėse dalyvavo Federacijos vadovai ar valdybos, Europos Parlamento nariai, kiti garbingi svečiai ir, žinoma, didžiulis būrys šventiškai nusiteikusių nominantų atstovų.
Ką Europos sporto miesto 2026 titulas reiškia Palangai?
Didžiulį tarptautinį pripažinimą, įvertinimą, žinomumą ir tai, kad Palanga keičiasi, o šiuos pokyčius jau pastebi ir Europa.
Palanga oficialiai įtraukta į Europos sporto miestų žemėlapį, šalia didžiųjų Europos miestų, tokių kaip Neapolis, Albi ar Belfastas.
Tai rodo, kad mūsų miestas atitinka aukštus sporto skatinimo, sveikatingumo ir infrastruktūros plėtros europinius standartus.
Palanga tampa matoma Europoje kaip aktyvios gyvensenos centras, kur sportas ir sveikatinimas yra kasdienybės dalis bei puikus potencialas aktyviam turizmui – tiek šeimoms, tiek sportuojantiems žmonėms.
Be viso kito, toks įvertinimas gali pritraukti tarptautinius projektus, partnerystes ir naujas idėjas.
Palangą vizitavo, vertino ir vėliau savo išvadas bei rekomendacijas organizacijai pateikė ACES Europe atsiųsti atstovai – iš Čekijos ir Latvijos.
Be kitų vertinimo kriterijų, svarbu buvo tai, kaip aktyviai miestas pastaraisiais metais plėtojo sporto infrastruktūrą ir pritaikė ją tiek savo bendruomenės, tiek svečių reikmėms, kiek dėmesio skyrė įtraukti visus gyventojus – ypač vaikus – į sportą ir sveikatinimą.
Sveikinu Palangą ir ačiū visai mūsų miesto bendruomenei! Ir mūsų visai komandai! Palanga – jėga! – feisbuko įraše teigė Š. Vaitkus.
