Šauliams – greitaeigė motorinė valtis

Valties perdavimas – nuoseklaus Karinių jūrų pajėgų (KJP) ir Lietuvos šaulių sąjungos bendradarbiavimo rezultatas, prisidėsiantis prie šaulių pasirengimo veikti Vakarų Lietuvos regione, kuriame sutelkta valstybei strategiškai svarbi jūrinė infrastruktūra.
Klaipėdos valstybinis jūrų uostas reikšmingas ne tik šalies ekonomikai, bet ir nacionaliniam saugumui, sąjungininkų priėmimui bei bendrų operacijų vykdymui.
Todėl stiprinant uostamiesčio ir pajūrio saugumą ypač svarbus skirtingų valstybės gynybos sistemos grandžių pasirengimas veikti kartu.
Tai nėra vien technikos perdavimas – tai pasitikėjimo ir bendro pasirengimo ženklas.
„Vakarų Lietuvos ir pajūrio specifika reikalauja, kad šauliai gebėtų veikti ne tik sausumoje. Esame jūrinė valstybė, o Klaipėdos uostas ir visa pajūrio infrastruktūra yra strategiškai svarbūs šalies saugumui, todėl turime būti pasirengę veikti ir šioje aplinkoje. Perduota valtis suteiks daugiau galimybių treniruotis vandens aplinkoje ir stiprinti sąveiką su KJP. Tai nėra vien technikos perdavimas – tai pasitikėjimo ir bendro pasirengimo ženklas“, – teigė Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (Jūros) šaulių 3-iosios rinktinės vadas mjr. Artūras Milkintis.
Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas vykdo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, Kuršių marių ir Lietuvos teritorinės jūros priekrantės apsaugos bei gynybos užduotis.
Bendradarbiavimas su Vakarų (Jūros) šaulių 3-iąja rinktine sudaro sąlygas dalytis patirtimi, geriau pažinti veikimo aplinką ir rengti bendrus mokymus.
Simboliškai perduodamas valties raktus, komandoras Gediminas Šimkevičius pabrėžė praktinę šios priemonės reikšmę: „Tikimės, kad perduota valtis bus kryptingai naudojama šaulių rengimui ir praktiniams įgūdžiams tobulinti. Sieksime ir toliau bendradarbiauti, o ateityje – sudaryti galimybes šauliams mokytis kartu su Karinių jūrų pajėgų kariais.“
Rinktinei perduota valtis bus naudojama šaulių rengimui ir pratyboms vandens telkiniuose.
Ji papildys rinktinės turimas priemones ir suteiks daugiau galimybių tobulinti praktinius įgūdžius, atsižvelgiant į Vakarų Lietuvos geografinę bei strateginę specifiką.
Naujausi komentarai