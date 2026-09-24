Savaitgalį – rudeniški renginiai

Vyks iškilminga eisena
Vienas ryškiausių šio savaitgalio renginių – Klaipėdos piliavietėje vyksiantis festivalis „Oktoberfestas“. Anot organizatorių Žvejų rūmų, čia kvepės riestainiais, skambės muzika, netrūks žaidimų, šokių, linksmybių.
Penktadienio vakarą, 18 val., „Oktoberfestas“ prasidės iškilminga eisena nuo Jono kalnelio link piliavietės. Apie 18.30 val. į piliavietėje esančią palapinę atvykusiųjų lauks tradicinė statinės atidarymo ceremonija, šventės pradžią paskelbs Klaipėdos meras ir Vokiečių bendruomenės atstovai.
Muzikinėje penktadienio programoje – Nijolė Pareigytė su grupe, bavariškos muzikos grupė „JuziBand“ ir „Memelband“. Tarp jų pasirodymų publikos lauks DJ muzika, žaidimai ir konkursai.
Publikos taip pat lauks rungtys ir žaidimai. Bus renkamas vešliausių ūsų savininkas, šauniausias vakaro stalas, vyks ir bavariškų kostiumų konkursas.
Šventė tęsis ir šeštadienį. Lankytojai atvykti kviečiami nuo 16 val. 17 val. renginį ves Dainius Martinaitis. 18 val. koncertuos grupė „Juziband“, 20 val. – „Biplan“, po jų, 22 val., muzikuos grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, o 23 val. – vėl vyks diskoteka su DJ Drugiu.
Atvers parodą, veiks mugės
Rugsėjo 25 d. 18 val. Baroti galerijoje (Didžioji Vandens g. 2) bus atidaroma personalinė ukrainiečių menininko Anton Pedos paroda „Plieno kvapas“.
Šeštadienį vyks dvi mugės. Nuo 10 iki 16 val. „Švyturio“ arenoje vyks grožio mugė, kurioje lankytojai galės įsigyti dizainerių drabužių, rankinių, papuošalų, kūno priežiūros priemonių ir kitų gėrybių.
Tą pačią dieną šalia arenos vyks ir sodinukų mugė, kurioje bus prekiaujama medžiais, vaiskrūmiais ir daugiamečiais augalais.
Vyks trys ekskursijos
Penktadienį ir šeštadienį Palangoje vyks nemokamos ekskursijos.
Rugsėjo 25 d. 16 val. vyks ekskursija „Palanga, kuri keitėsi: Šliūpo vizijos miestas“ su istoriku Mindaugu Surbliu. Ekskursijos metu sužinosite, kokie įvykiai formavo miesto raidą, kokias permainas inicijavo pirmasis Palangos burmistras J. Šliūpas ir su kokiais iššūkiais jam teko susidurti.
Rugsėjo 26 d. 12 val. vyks ekskursija „Senoji Palanga: vilos, poilsis, ir vasarojimo kultūra“ su istoriku M. Surbliu. Ekskursijos metu aplankysite žymiausias Palangos vilas, sužinosite, kam jos priklausė, kas jose vasarodavo ir kaip grafų Tiškevičių dėka Palanga tapo vienu elegantiškiausių Baltijos pajūrio kurortų.
Abiejų ekskursijų pradžia – Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus (Vytauto g. 23A). Ekskursijų dalyvių skaičius ribotas, tad prašoma registruotis iš anksto el. paštu [email protected].
Šeštadienį 14 val. vyks dar viena ekskursija – „Gintarinis ir kiti vėjai“. Norintieji dalyvauti bus kviečiami pasivaikščioti po Palangos gintaro muziejaus apylinkes. Gidė pasidalins įdomybėmis apie kraštovaizdį ir augalus.
Rotušėje skaptuos moliūgą
Rugsėjo 25–26 dienomis Kretingos rotušės aikštėje vyks moliūgų šventė „Oranžinė respublika“.
Penktadienį nuo 12 val. bus atidaryta tradicinė rudens gėrybių mugė.
O šeštadienį vyks didžiausio moliūgo „skerstuvės“ ir sėklų dalybos, scenoje pasirodys Kretingos rajono kultūros centro Kūlupėnų skyriaus vokalinis instrumentinis ansamblis, atlikėjas Adrijus. 10.15 val. vyks šventės atidarymo ceremonija, po to koncertuos atlikėjas Radži. Rotušės aikštės skvere nuo 10 iki 14 val. veiks pramogų centras „Oranžpolis“.
Šiemet minint karalienės Luizės 250-ąsias gimimo metines, rugsėjo 27 d. 14 val. Klaipėdos universiteto Botanikos sode vyks meno popietė, kurios metu bus pristatytas naujas karalienės Luizės istorinis maršrutas, pritaikytas žmonėms su negalia.
Žvejų rūmų teatras „Kartu“ pristatys performansą „Karalienė Luizė: laiškai, balsai ir sodai“. Jame kartu su įvairių negalių turinčiais atlikėjais pasirodys ir profesionalūs teatro kūrėjai.
Popietės metu gros Lietuvos nacionalinės filharmonijos M. K. Čiurlionio kvartetas. Renginį vainikuos skulptoriaus Vytauto Baransko sukurto karalienės Luizės biusto atidengimas.
Taip pat sekmadienį Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios teritorijoje po 10 ir 12 val. mišių bus laiminamos parapijiečių transporto priemonės – automobiliai, dviračiai, vežimėliai.
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