„Savos bangos“ kviečia į didžiausią tvarumo laboratoriją po atviru dangumi

Visą dieną aikštėje veiks dešimtys edukacinių, pažintinių ir interaktyvių erdvių, kuriose lankytojai galės ne tik klausytis diskusijų, bet ir patys išbandyti įvairius tvarumo sprendimus. Nuo energijos gamybos eksperimentų ir atliekų rūšiavimo iššūkių iki pažinties su Baltijos jūros mikropasauliu, inovatyviomis technologijomis ir kūrybinių dirbtuvių iš antrinių žaliavų – dalyviai kviečiami tyrinėti, pažinti ir veikti. Renginyje dalyvaus mokslo institucijos, aplinkosaugos organizacijos, energetikos, atliekų tvarkymo, vandentvarkos ir socialinės srities atstovai.
„Šiandien tvarumas dažnai suprantamas kaip sudėtingų sprendimų ar didelių investicijų sritis. Tačiau iš tiesų jis prasideda nuo kasdienių pasirinkimų – nuo to, kaip vartojame, rūšiuojame, keliaujame ar kokią energiją naudojame. Festivalis „Savos bangos“ – galimybė vienoje vietoje susitikti su žmonėmis, kurie šiuos sprendimus kuria ir įgyvendina, o lankytojams – pamatyti, kad tvarumas gali būti paprastas, praktiškas ir įkvepiantis“, – sako Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė.
Šių metų festivalyje ypatingas dėmesys bus skiriamas atsinaujinančiųjų išteklių energijai. Lietuvos jūrų muziejus pakvies išbandyti naują edukaciją „Vėjų uostas“, kurioje lankytojai galės įsijausti į vėjo parkų planuotojų vaidmenį ir patys spręsti, kur tinkamiausia vieta vėjo elektrinei. Greta veiks ir edukacijų apie atsinaujinančiąją energiją erdvė, kur bendrovė „Ignitis renewables“ kvies pažvelgti į vėją per kasdienius patyrimus – žaidimą, judesį, eksperimentą. Klaipėdos universitetas, Lietuvos energetikos institutas ir kiti partneriai kvies susipažinti su žaliąja transformacija: vandenilio energetika, energijos kaupimo technologijomis ir kt.
Tikime, kad kuo daugiau žmonių turi galimybę pažinti atsinaujinančiųjų išteklių energiją iš arti, tuo geriau supranta jos kuriamą vertę ir naudą bendruomenėms.
„Tikime, kad kuo daugiau žmonių turi galimybę pažinti atsinaujinančiųjų išteklių energiją iš arti, tuo geriau supranta jos kuriamą vertę ir naudą bendruomenėms. Todėl partnerystės su švietimo, mokslo ir kultūros institucijomis mums svarbios – jos padeda atverti dialogą ir priartina atsinaujinančiųjų išteklių energiją prie žmonių“, – teigia „Ignitis renewables“ komunikacijos partneris Paulius Kalmantas.
Festivalio programa vilioja įsitraukti ir į net dvi aktualias diskusijas. „Cleantech Lithuania“ kviečia pasikalbėti apie tai, kaip įmonės pereina nuo tvarumo deklaracijų prie realių veiksmų, o pagrindinėje – Lietuvos jūrų muziejaus diskusijoje, kurią moderuos Ignas Klėjus, – įvairių sričių ekspertai aptars, kaip tvarumas atrodys ateityje, ar šiandienos iniciatyvos bus efektyvios. Festivalio svečiai galės dalyvauti protmūšyje.
Festivalyje taip pat bus galima išgirsti ir „Ignitis grupės“ ekspertus. „Ignitis grupės“ verslo tvarumo partneris Valentas Neviera dalyvaus diskusijoje „Nuo deklaracijų iki veiksmų: kaip įmonės kuria tvaresnę ateitį?“, o „Ignitis renewables“ aplinkosaugos ekspertė Agnė Lukoševičienė prisijungs prie diskusijos „Tvarus sugyvenimas 2050-aisiais. Ar tai įmanoma?“.
Renginio atmosferą kurs kultūrinės veiklos. Teatro aikštėje bus eksponuojama Lietuvos jūrų muziejaus paroda apie poilsiavimą pajūryje „Kurortai Klaipėdoje iki 1939 m.: Smiltynė, Kopgalis, Melnragė, Giruliai“, veiks Ingajos muzikinė instaliacija „Muzikiniai atvirlaiškiai iš Kuršių nerijos“, o dieną pabaigs jos koncertas.
„Savos bangos“ – tai ne vienos dienos šventė, o ilgalaikė iniciatyva, kuri kvies gyventojus, organizacijas ir įmones prisidėti prie tvarios ateities kūrimo savo kasdieniais pasirinkimais ir veiksmais. Renginys atviras visiems – tiek besidomintiems ekologija, tiek tiems, kurie tiesiog ieško įdomių ir prasmingų veiklų savaitgalį.
Festivalis vyks rugsėjo 5 d. 11–17 val. Klaipėdos Teatro aikštėje. Renginys nemokamas ir atviras visiems.
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