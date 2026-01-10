Senamiestyje svečiavosi stirna

Gyvūnas ramiai vaikščiojo po bažnyčios teritoriją, tarsi trumpam užsukęs į miesto centrą, ir vėliau pats pasišalino.
Klaipėdiečių teigimu, stirna atėjo nuo Jono kalnelio ketvirtadienį apie 9 val. ir buvo čia apie pusvalandį.
„Kažkas nepaaiškinamo – ryte Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios erdvėje apsilankė stirnaitė. Tarsi dangaus ženklas – ji tokia elegantiška, rami, pavaikščiojo ir nuėjo savais keliais“, – pasakojo Šv. Jono bažnyčios atstatymo labdaros ir paramos fondo vadovė Lilija Petraitienė.
Pasak jos, gyvūnas niekam netrukdė ir atrodė visiškai nepasimetęs miesto aplinkoje.
„Negalėjau patikėti savo akimis – tai tikrai neįprastas vaizdas mieste ir tikras stebuklas, kai šiuo metu žiema uostamiestyje tokia graži“, – emocijų neslėpė L. Petraitienė.
Stirna elgėsi ramiai, nebuvo agresyvi ir neparodė baimės – paprasčiausiai dairėsi ir judėjo.
„Gerai, kad tuo metu nebuvo nei šunų, nei žmonių. Niekas jos negąsdino, todėl ji ramiai nukeliavo gatve, tikriausiai link laukų“, – pasakojo pašnekovė.
Naujausi komentarai