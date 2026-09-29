Šeštas kandidatas į Klaipėdos merus

Socialdemokratų partijos Klaipėdos skyriaus konferencijoje dėl to, kas taps kandidatu į Klaipėdos merus, varžėsi du kandidatai – teisininkas Jurijus Martinaitis ir finansų viceministras Kęstutis Kvaraciejus.
J. Martinaitis surinko daugumą balsų.
2023 m. J. Martinaitis dalyvavo savivaldybių rinkimuose Klaipėdoje su socialdemokratų partija, sąraše buvo 11-as, po reitingavimo pakilo į 9 vietą.
J. Martinaitis yra teisininkas ir atstovauja kelioms Klaipėdos įmonėms, jis yra vienas ledo ritulio klubo „Klaipėdos Baltija“ steigėjų. Šių metų lapkritį kandidatui sukaks 50 metų.
Tai jau šeštas oficiliai žinomas pretendentas į uostamiesčio vadovo postą.
Anksčiau skelbta, kad į Klaipėdos mero rinkimus Liberalų sąjūdis delegavo Arturą Trušą, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – Romą Karmaziną, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – Rasą Bekėžienę, politinė partija „Nacionalinis susivienijimas“ – Dovilą Petkų, Tautos ir teisingumo sąjunga – Naglį Puteikį.
Mero posto sieks ir buvusio Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus bei buvusio viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ vadovo Gintaro Neniškio rugpjūtį įsteigto politinio komiteto „Klaipėdos banga“ atstovas, tačiau konkreti personalija dar neįvardyta.
Neoficialiais duomenimis, tai galėtų būti Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė.
Dabartinis miesto meras Arvydas Vaitkus dar neinformavo, ar kandidatuos į šį postą antrą kadenciją. Merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo pradžioje.
Oficiali rinkimų kampanija prasidės spalio 7 d., iki spalio 28 d. turi būti pateikti visų kandidatų į merus ir savivaldybių rinkimų politinių dalyvių sąrašai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)