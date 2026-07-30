Siekiama valstybės paramos naujai ledo arenai

Planuojama, kad naujoji ledo arena taps svarbia erdve tiek profesionaliam sportui, tiek aktyviam laisvalaikiui. Tai būtų vieta, kur galėtų treniruotis aukšto meistriškumo sportininkai, vykti varžybos, o miestiečiai – atrasti ryšį su ledo sportu. Projektas jau įtrauktas į miesto strateginį veiklos planą ir laikomas vienu svarbiausių sporto infrastruktūros plėtros žingsnių.
„Atsiradus galimybei gauti valstybės finansavimą, šį klausimą Taryboje svarstėme skubos tvarka ir jam buvo pritarta. Projektas jau turi statybos leidimą, todėl galime judėti pirmyn ir siekti, kad Klaipėda turėtų modernią ledo areną. Pagal numatytas sąlygas, iš valstybės biudžeto projektui galėtų būti skirta iki 9 mln. eurų. Likusią dalį įsipareigotų padengti Klaipėdos miesto savivaldybė“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Tiksli projekto vertė paaiškės po viešųjų pirkimų, pasirašius sutartį su rangovu. Projekto įgyvendinimas planuojamas iki 2030 metų pabaigos.
Šis sprendimas sudaro galimybes Klaipėdai siekti valstybės finansavimo ir kurti modernią, šiuolaikinius poreikius atitinkančią sporto infrastruktūrą mieste.
Ledo arena planuojama buvusios vandenvietės teritorijoje. Čia bus įrengta pagrindinė ledo ritulio aikštė su 850 sėdimų vietų tribūnomis, treniruočių ir apšilimo aikštės bei pirmoji Lietuvoje akmenslydžio aikštė. Pastate taip pat numatytos rūbinės ledo ritulio, dailiojo čiuožimo ir akmenslydžio sportininkams, administracinės bei trenerių patalpos, maitinimo zonos. Arena bus pritaikyta žmonėms su negalia.
Vienu metu komplekse galės sportuoti iki 100 asmenų. Teritorijoje taip pat numatyta įrengti 223 vietų automobilių stovėjimo aikštelę.
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