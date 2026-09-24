Šildantiems namus malkomis – svarbi žinia

Suskaičiuota, kad už vieną kubinį metrą malkų teks mokėti 76 eurų kompensaciją.
Tona medžio pjuvenų granulių atsieis 473 eurus, o tona medžių briketų – 383 eurus.
Kainos nuo šiuo metu rinkoje siūlomų malkų kainų gali skirtis dėl 21 proc. pridėtinės vertės mokesčio.
Toks tarybos sprendimas būtinas dėl patvirtintos kainos, taikomos apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens ruošimo išlaidų kompensacijų dydį, tiems, kurie naudoja kietąjį ar kitokį kurą už 2026 m. spalio ir kitus mėnesius, bet ne ilgiau kaip iki 2027 m. rugsėjo 30 d.
Skaičiuojama, kad prašančiųjų kompensacijų už kietąjį kurą vis mažėja.
2025–2026 m. šildymo sezono metu išlaidos kompensacijoms, kai naudojamas kietasis ar kitoks kuras, sumažėjo 16 proc., o šeimų, kurioms buvo teikiama ši parama, skaičius sumažėjo 17 proc.
Palyginus su 2023–2024 m. šildymo sezonu, išlaidos mažėjo 47 proc., o ir šeimų, kurioms buvo teikiama ši parama, skaičius sumažėjo apie 20 proc.
Savivaldybė pažymėjo, kad kompensacijų sumos mažėjimui įtakos galėjo turėti nežymiai, bet sumažėjusi visų energijos išteklių, taip pat ir nustatyta kubinio metro malkų, kaina, kuri siekė 63 eurus.
Kaina, palyginus su 2024–2025 m. šildymo sezonu, sumažėjo 3 proc. ir siekė 65 eurus.
Palyginus su 2023–2024 m. šildymo sezonu, kaina mažėjo apie 20 proc.
Tačiau nuo 2026 m. sausio panaikinus lengvatinio 9 proc. PVM tarifą kietajam ir kitam kurui, padidėjo visų energijos išteklių, taip pat ir nustatyta kubinio metro (kietmetrio) malkų, kaina. Ji pašoko 7 proc.
Klaipėdos savivaldybė suskaičiavo, kad, remiantis 2026 m. liepą iš juridinių asmenų surinktais kietojo kuro pardavimo įkainiais, vidutinė kubinio metro mišrių lapuočių malkų kaina padidėjo 8,6 proc. ir siekia 76 eurus.
Vidutinė medžio pjuvenų granulių kaina už toną padidėjo 68 proc. ir siekia 473 eurus. Vidutinė medžio pjuvenų briketų kaina už toną padidėjo 53 proc. ir siekia 383 eurus.
Kainos nuo šiuo metu rinkoje siūlomų malkų kainų gali skirtis dėl 21 proc. pridėtinės vertės mokesčio.
Naujausi komentarai